Vara sobre el veto de Cs: vamos a intentar sacar el mejor resultado y se verá que ocurre el día siguiente

Preguntado por la negativa de Ciudadanos a pactar con el PSOE tras los citados comicios y las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha negado a vetar a ningún partido para los pactos, tampoco a los independentistas, Vara ha insistido en que hay que "hacer propuestas" y luego "ya se hablará".

"Cada uno que establezca la estrategia que quiera, tengo todo el respeto por Ciudadanos al igual que por cualquier partido político", ha aseverado Vara, toda vez que ha reiterado que "hay que intentar sacar el mejor resultado y luego ver lo que los españoles nos dicen en las urnas".

Porque "la gente cuando va a votar te dice muchas cosas, sepamos luego leer lo que la gente nos ha dicho y sacar las consecuencias adecuadas", ha proseguido el también secretario general del PSOE extremeño durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida tras la reunión del Consejo de Gobierno.

"¿De verdad alguien piensa que en estos momentos en los que el voto está fragmentado que los españoles no saben que hay que hablar?", ha cuestionado Vara, quien ha apostado por que "más que declaraciones de si vas a estar con unos o con otros o si no vas a estar con nadie, más que levantar muros y barricadas" se debería de "hablar de los españoles y para los españoles" para "luego ya" ver "lo que ocurre al día siguiente" de las elecciones.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico ha lamentado que "parece como si la gente votara en función de con quién vayas a estar y no en función del programa que cada uno tenga".

Igualmente, Vara ha asegurado que hay "una España crispada" que "está instalada en la confrontación" pero también hay una "que no" pero que está "preocupada". "Hay muchísima gente en España que no grita pero que están preocupados con el futuro de sus hijos, con el cuidado de sus padres; a esa España es a la que hay que hablarle, a la España preocupada y ocupada por que las cosas mejoren", ha destacado.

A este respecto, el presidente extremeño ha indicado que "hay una España que mejora" porque han subido las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional o el sueldo de los empleados públicos, algo que, a su juicio, "forma también parte de la España real, la España que no crispa, que no grita, que no confronta".

LOS QUE PEDÍAN ELECCIONES ESTÁN "CON MALA CARA"

Asimismo, Vara ha resaltado que "está pasando una cosa muy curiosa" actualmente y es que los que pedían elecciones en los últimos meses "parece que están con mala cara" y los que no las solicitaban están "encantados" con las mismas.

"Está pasando una cosa muy curiosa y es que llevamos unos meses en los que unos pedían elecciones y otros parece que no las queríamos, y ahora parece que los que no las queríamos estamos encantados con que se hayan convocado y los que las venían pidiendo parece que están con mala cara", ha espetado.

Así, ha remarcado que "estas son las cosas que ocurren en la política a veces que son difíciles de entender", toda vez que ha reiterado que tiene la "sensación" de que "algunos de los que estaban deseando que hubiera elecciones no tienen ganas ningunas de que las hubiera, probablemente porque saben lo que les va a ocurrir".

CAMPAÑAS "MUY SOLAPADAS"

Igualmente, el regidor autonómico, preguntado por cuándo será la convocatoria de las elecciones autonómicas, ha indicado que "está tasado" que se producen el día 26 de mayo por lo que el próximo 2 de abril firmará el decreto de disolución de la Asamblea de Extremadura.

A este respecto, Vara ha evidenciado que las campañas de los comicios autonómicos, municipales y europeos y de los generales van a ser "muy solapadas" por lo que "irán muy de la mano" aunque ha manifestado que espera tener tiempo "en el mes de mayo para poder hablar de Extremadura" y que "no sea todo el debate nacional que parece que lo invade todo".

"Aunque algunos a base de tanto hablar de España se han olvidado de los españoles y yo voy a seguir hablando de los extremeños", ha apostillado Vara, toda vez que ha apuntado que "a veces cuando uno habla tanto de los símbolos se acaba olvidando de las personas que son objeto de derechos y de deberes y que son los que cuando ven la tele dicen: 'oye de mi cuando se va a hablar algo'".