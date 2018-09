Vara: España tiene una deuda con Extremadura que tendrá que pagar algún día

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado hoy que "España tiene una deuda con Extremadura que tendrá que pagar algún día", fundamentalmente en materia de infraestructuras, y ha advertido de que "no prescribe aunque hayan pasado 35 años de autonomía".

Fernández Vara, en una entrevista con Canal Extremadura Radio, ha recalcado que la región no olvida esa deuda, que va a ser reivindicativa y que los españoles deben saber que "los extremeños no quieren ser más que nadie pero tampoco menos".

Ha señalado que Extremadura, que celebra hoy su día grande, ayudará a seguir construyendo un país en el que haya igualdad de oportunidades.

Para poder competir, ha subrayado el presidente extremeño, es necesario contar con los mismos instrumentos que otros territorios y, preguntado sobre la manifestación de hoy en Madrid a favor de un tren digno para la región convocada por la plataforma ciudadana Milana Bonita, ha asegurado que apoya cualquier reivindicación en este sentido.

A su juicio, Extremadura puede exigir, entre otras cuestiones, porque es una de las regiones con mayor presión fiscal.

En este sentido, en materia impositiva, se ha mostrado de acuerdo en elevar el impuesto de sociedades al tipo del 15 % y ha dicho que habrá que explorar nuevas figuras, como en materia de transacciones financieras.

Fernández Vara ha reiterado hoy la necesidad de que la Conferencia de Presidentes autonómicos aborde, en el marco de un Pacto de Estado, los desafíos demográficos y el cambio climático, y que solicitará al Gobierno un Plan Especial de Empleo para la región, como anunció ayer en su discurso institucional por el Día de Extremadura.

Aunque no ha preferido no entrar en detalles porque no está cerrado, ha señalado que ese Plan Especial de Empleo tendrá novedades en materia de consolidación de empleo precario o sobre el esfuerzo a acometer en determinadas zonas.

Para favorecer el empleo ha mostrado su confianza en que puedan salir adelante proyectos como la azucarera de Mérida, de entre 400 y 500 millones de inversión, un asunto que ha dicho haber tratado esta misma semana en una nueva reunión.

Fernández Vara, por otro lado, ha confiado en que la visita que próximamente efectuará al papa Francisco sirva para desbloquear la "anomalía" de que la sede de la patrona de Extremadura, la virgen de Guadalupe, dependa de la diócesis de otro territorio, algo que no ocurre en otro lugar del mundo.

El presidente, que esta mañana asiste en Guadalupe a la misa con motivo de la festividad de la patrona, está "convencido" de que estas reivindicación cuenta con el respaldo de la Iglesia extremeña.