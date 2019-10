Vara considera que "era necesario" sacar a Franco del Valle de los Caídos e insta a verlo "desde la normalidad"

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que "probablemente en la transición no era el momento" de realizar esta exhumación, pero ha considerado que desde entonces "ha pasado suficiente tiempo como para que esta página la hubiéramos pasado de una vez por todas".

En su intervención, el presidente extremeño ha instado a la "normalidad" ante este hecho, en el que ha insistido que "se ha tardado mucho tiempo" en hacerse, tras lo que ha instado a mirar "hacia adelante" a partir de ahora.

Respecto al hecho que se haya realizado poco antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, Fernández Vara ha entendido que no influirá en el voto porque "hay toda una generación que lo ve esto con mucha distancia, no les afecta", mientras a la generación que lo ve "con más cercanía" no cree que le vaya "a hacer mover la intención" del voto.

Vara ha considerado que las críticas sobre el momento en que se ha realizado esta exhumación "pueden ser entendibles porque estamos en campaña", pero ha apuntado que España lleva cuatro años en campaña: "¿Entonces cuándo se puede hacer algo en este país, si vivimos en una campaña permanente?", ha planteado.

En ese sentido, "cuál es el momento oportuno para decir, para hacer o para intentar poner encima de la mesa cualquier decisión de calado importante", ha preguntado el presidente extremeño, quien ha recordado que "esto se quiso hacer fuera de campaña, lo que pasa es que la propia familia no lo permitió con sus recursos", ha dicho.

Así, Vara ha señalado que "nadie está destacando que la intención del Gobierno no era hacerlo ahora, era hacerlo hace ya tiempo", pero "no lo dejaron como consecuencia de los recursos", ha

Por otra parte, y respecto a la presencia de banderas preconstitucionales en el acto, el dirigente socialista extremeño ha señalado que fuera de España "es algo que choca mucho" cuando "con absoluta impunidad se ha dado un uso de signos no constitucionales y haya una parte de la población que lo ve con normalidad".