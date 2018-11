Vara manda "mucho ánimo" al Gobierno para que "los insultos y los escupitajos" no les "distraigan de lo esencial"

Fernández Vara ha instado al Ejecutivo central a que continúe trabajando para "subir las pensiones, para subir el Salario Mínimo Interprofesional, o los recursos destinados a la dependencia", es decir, "para todo aquello que importa y mucho a la ciudadanía".

"Sabemos lo que significa que haya un Gobierno de España de un color o de otro", ya que los socialistas "se ocupan y se preocupan por nosotros", vienen con "mucha frecuencia" a Extremadura y "se mezclan con nosotros para discutir de nuestros problemas".

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este sábado en la inauguración de la Convención Europea que el PSOE de Extremadura celebra en Badajoz, y en la que han participado también los ministros de Cultura y Deporte, José Guirao, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y en la que la vicepresidenta, Carmen Calvo, había anunciado su presencia, pero finalmente no ha podido asistir.

Durante su intervención, el presidente extremeño ha agradecido la presencia de dos ministros, tras lo que ha relatado que cuando Teresa Ribera llegó al Ministerio de Transición Ecológica comprobó que "todos los libros que había estaban en blanco", tras lo que ha señalado que "se tiene que saber que el Gobierno del PP en el año 2018 tenía los libros del futuro de nuestra querida patria en blanco", y que "el cumplimiento de los compromisos de París o de Kioto estaban en blanco".

En ese sentido, ha señalado sobre el PP "tanto que están exigiendo ahora, alguna cosita podían haber hecho antes", tras lo que ha mostrado su "plena confianza" en el trabajo que está desarrollando Teresa Ribera, a la que ha definido como una persona "rigurosa y conocedora de lo que tiene entre manos".

Vara ha destacado que la transición ecológica "significa pasar de un modelo a otro", por lo que ha destacado que "hay que ir construyendo el modelo nuevo" y que las grandes decisiones "hay que tomarlas cuando el modelo nuevo lo tengamos construido".

SUBASTA DE RENOVABLES ESPECÍFICA

Así, "la mejor manera de dar un buen ejemplo a la ciudadanía de que vamos a transición de verdad, es que haya alguna subasta de energía renovable específica para los sitios donde hay energía que están antes o después llamadas a caducar", ha destacado el presidente extremeño.

Se trata, a juicio de Vara, de "la mejor manera de que la gente entienda" que si algún día las centrales de carbono o las nucleares "tiene que pasar a mejor vida, tiene que ser porque hay una alternativa al lado prevista, pensada y ejecutada", ha dicho.

En ese sentido, el dirigente socialista ha aseverado que Extremadura va a ser "protagonista del futuro en muchas materias, pero en esta esencialmente", ya que el "petróleo del siglo XXI se llama sol y agua", dos recursos que la región tiene en abundancia, y que "van a ser aprovechados para crear fuentes de energía que ni contaminen, ni puedan ser un riesgo para las personas".

CONVENCIÓN EUROPEA DEL PSOE

Por otra parte, y respecto a la celebración de esta Convención Europea en Badajoz, Fernández Vara ha destacado que cuando el Partido Socialista portugués y el PSOE "siempre nos va siempre mucho mejor", y de hecho ahora viven "un momento dulce", debido a la "estrechísima y magnífica relación" entre el primer ministro luso, Antonio Costa, y el presidente español, Pedro Sánchez, y porque desde la Raya se ha hecho "buen trabajo para afianzar nuestra relación".

Vara ha señalado que la Unión Europea vive actualmente unos momentos "profundamente complejos, probablemente los más delicados" desde su inicio, debido que concurren circunstancias como el Brexit de Reino Unido, la actuación del Gobierno italiano y "la llegada a algunos gobiernos de la Unión Europea de partidos radicales de extrema derecho".

En ese sentido, Vara ha lamentado que los populismos o los renacionalismos suponen "todo lo contrario del espíritu que dio lugar a la Unión Europea", por lo que ha destacado la importancia de las Elecciones Europeas, y de contar con un "grupo parlamentario fuerte" para que el Eje Lisboa-Madrid-París-Berlín sea la "columna vertebral sobre la que se construya Europa".

Un eje "esencial" en la actualidad, para que "sea algo más que Europa de la economía y pueda ser alguna vez una Europa de las personas", ha dicho.

El dirigente extremeño ha señalado que "en tiempos de tanto cambio profundo" como el actual, los socialistas deben "defender siempre el rigor de las ideas a partir de elementos de siempre", como la libertad, la igualdad o la solidaridad, e "incorporando los elementos que forman parte de la sociedad de hoy", como el feminismo, la plena inclusión, o la ecología.

En este punto, Fernández Vara ha replicado a las declaraciones realizadas este pasado viernes por el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, en las que tachaba al presidente extremeño de "ecologista de salón", y al que ha replicado: "¿Qué será él, y qué sabrá él lo que significa la ecología?".

NO PERMITIR BROMAS

En su intervención, Fernández Vara ha recordado que este domingo, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, en el que las mujeres están "reivindicando su vida, que ya es tela marinera".

Ante esta situación, "ahora es más necesario que nunca que demos pasos al frente", ya que ahora "no vale solamente con los lamentos y las manifestaciones", sino que hay que "empezar a introducir la lucha contra la violencia de género en las pequeñas cosas de cada día", ha dicho Vara.

"No permitamos más bromas, no permitamos más chistes ni más juegos que tienen detrás la cosificación de la mujer", que según ha destacado, es "la que provoca la sensación de dominación y la violencia de género", tras que ha aclarado que "las mujeres no mueren, a las mujeres las matan los hombres".

Por eso, ha instado a "erradicar de nuestras vidas, a través de pequeños gestos, todo aquello que significa la desigualdad", ya que son "pequeñas cosas que son todas juntas muy grandes para de verdad empezar a cambiar un día las cosas", tras lo que ha abogado por "no ser neutrales ni equidistantes en la defensa de la igualdad, a todos los niveles".

En este punto, ha defendido también que "no se puede morir la gente cruzando el Mediterráneo", tras lo que apuntado que "obviamente no se pueden abrir las puertas de par en par para que todo el mundo entre sin ninguna condición", y ha abogado por "intentar corregir, desde la política" la situación para que "sea verdad aquello de que el ser humano debe tener las mismas oportunidades".

MINUTO DE SILENCIO POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, el secretario general del PSOE local de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha iniciado su intervención pidiendo a los asistentes que guarden un minuto de silencio con motivo de la conmemoración este domingo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

Ricardo Cabezas ha destacado la importancia de esta Convención Europea "fundamentalmente para los socialistas de Extremadura del Alentejo", tras lo que ha confiado en que las conclusiones que salgan de esta jornada de trabajo se trasladen "bien" a la ciudadanía, para demostrar que "la socialdemocracia está aquí, y está más viva que nunca".

En la actualidad "todos estamos sufriendo las políticas regresivas de la derecha europea", tras lo que ha señalado que "por suerte" ahora en España hay un gobierno de izquierdas encabezado por Pedro Sánchez, por lo que ha pedido que los socialistas europeos, extremeños y portugueses no pueden "renunciar" al "cambio también en Europa".