Vara cree que Monago no ofrece alternativas e invita a Podemos a sumarse a una "visión progresista" de Extremadura

A su vez, sobre Podemos ha reconocido que quizás cuando se inició esta legislatura dicha formación tenía "demasiados prejuicios" con el PSOE, aunque ha resaltado que ahora han podido encontrarse en puntos de acuerdo para la región y se ha mostrado convencido de que podrán seguir haciéndolo así, ha dicho, en favor de una "visión progresista de la sociedad" para encontrar "soluciones" a las problemáticas existentes.

Mientras, a Ciudadanos le ha refrendado la apuesta por la planificación energética y eléctrica de la comunidad que mantiene su ejecutivo regional; le ha insistido en que la Política Agraria Comunitaria (PAC) debe ser un "elemento común" a defender de forma conjunta desde Extremadura; y le ha reiterado su intención de seguir apoyando a la Universidad de Extremadura como elemento de "ascenso social".

A su vez, al PSOE le ha agradecido su "apoyo" a su labor de gobierno, y le ha pedido "colaboración" de cara a una final de legislatura en el que va a haber "mucho trabajo" legislativo, y ante el cual apuesta por alcanzar "el máximo consenso posible".

De este modo se ha pronunciado Fernández Vara en respuesta --de forma conjunta-- a las intervenciones mantenidas este miércoles por los grupos parlamentarios en el Debate sobre el Estado de la Región, después de su discurso de apertura pronunciado este pasado martes.

REFERENCIAS AL PP

En concreto, en respuesta a la intervención este miércoles del 'popular' José Antonio Monago en dicho debate, Fernández Vara ha dicho que ha echado "en falta" una "alternativa de gobierno" por su parte en Extremadura, después de que aquél "excepto alguna referencia en cosas generales de carácter nacional ha hecho una crítica fuerte sin hacer una sola propuesta y una sola alternativa".

Asimismo, sobre alusiones de Monago relativas al motivo por el que Vara quiso ser presidente regional, este último ha reconocido que él "no tenía claro" tal aspiración, "entre otras cosas porque no sabía si podía servir para liderar", ha dicho, y ha añadido que tomó tal decisión después de visitar un colegio en Cabeza del Buey y darse cuenta de que la "realidad" de los pueblos "no" era la que se vivía en Mérida desde los despachos.

También, en cuanto a críticas de Monago por la deuda de Extremadura, ha resaltado que con el actual Gobierno regional del PSOE "ha bajado más de 400 millones de euros el déficit, gracias a los instrumentos financieros" de los que ha hecho uso, ha espetado Vara.

Igualmente, ha esgrimido ante Monago que en la región sí que se han "recuperado derechos" respecto a la pasada legislatura, como por ejemplo los de los libros de texto y el transporte escolar, entre otros.

Además, en cuanto a la situación de la asignatura de Religión en las aulas extremeña, ha recordado a Monago que España es un estado "aconfesional".

Sobre la reciente sentencia relativa a los pliegos del concurso de ambulancias en Extremadura ha indicado que la misma "pone de manifiesto que aquí alguien le debe pedir disculpas a los funcionarios públicos que elaboraron el pliego y adjudicaron el concurso", ya que "ahora lo que dice el TSJEx es que lo que estaba hecho estaba bien hecho y estaba ajustado a derecho", ha incidido.

Asimismo, Vara ha insistido en que durante esta legislatura él ha intentado "sumar" y salirse al "encuentro", y ha respondido al PP sobre supuesta falta de crítica desde algunos sectores a la política socialista que "a lo mejor los que venían con el megáfono ya no vienen porque se les ha resuelto sus problemas", como por ejemplo debido a que se han reabierto las urgencias rurales o algunas personas han encontrado empleo a través del Plan de Empleo Social, ha indicado.

Por otra parte, sobre críticas de Monago relativas a la moción de censura contra Rajoy por parte del PSOE, Fernández Vara ha recordado que "Sánchez no ha salido presidente del Gobierno de España porque haya hecho un pacto con nadie, porque lo que se votaba aquel día no era el programa electoral del señor Sánchez".

"En las mociones de censura se vota la continuidad del censurado y se votó la no continuidad del censurado", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que el PP cree que "esto ha sido un asalto".

RESPUESTAS A PODEMOS

Por su parte, en respuesta a la intervención en el debate de la diputada de Podemos Jara Romero, el presidente de la Junta ha reconocido que "una de las coincidencias" suyas con dicha formación es la "preocupación" por el ámbito medioambiental y "todo" lo que tenga que ver con el cambio climático.

En cuanto a "discrepancias" con Podemos, Vara ha defendido que --mientras que Podemos no apuesta por más regadíos-- Extremadura tiene "todavía capacidad" para aumentar los regadíos en la región a través de una "buena gestión del agua" que pasa también por la "reutilización y por completar de manera definitiva el ciclo del agua".

Al mismo tiempo, el presidente autonómico ha recalcado que para él la política "siempre" se ha basado en "compartir con la gente las cosas que son sus prioridades e intentar cambiar el destino", para intentar superar "las injusticias", a través de "todos al servicio de un proyecto común que se llama conseguir para esta tierra un futuro más próspero y más justo".

En este punto, ha recordado a Podemos que él plantea objetivos en materia medioambiental y demográfica para la región de cara a 2030 debido a que para lograr cuestiones en esa fecha "tenemos que activarnos ahora", para que "las inercia y las rutinas no nos conduzcan hacia el desastre y no nos impidan ver con claridad qué hay detrás del bosque".

De igual manera, ha rechazado el planteamiento de Podemos de que la Junta veta sus propuestas, ya que él sigue defendiendo la "pluralidad" y "no" tiene "inconveniente" en que se discutan "todas las leyes" que se planteen, "pero sólo se podrán ejecutar aquellas que estén incluidas en los presupuestos", ha subrayado.

Por otra parte, ha dicho que "no es verdad" que la Junta haya "maltratado" a la Universidad de Extremadura, cuando en realidad ha habido "sobrefinanciación" a la misma durante esta legislatura, ha espetado.

También, Vara ha recalcado su "compromiso con lo público" en Extremadura; y ha incidido en que él se ha mantenido "fiel a una realidad que era que sólo lo público puede permitir que la Sanidad y la Educación no dependa de las cuentas corrientes".

RESPUESTA A CIUDADANOS

Por otra parte, en respuesta a la intervención en el Debate sobre el Estado de la Región de la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, el presidente de la Junta le ha indicado que a él le gustaría que carreteras como la autovía Badajoz-Cáceres pudieran ser sufragada por el Gobierno central, como ha ocurrido en otras vías de otras zonas del país, ha dicho.

También, sobre la planificación energética y eléctrica, ha dicho que la Junta está trabajando "muy intensamente" en esta materia, porque ésta se juega "mucho" en temas como la fotovoltaica por ejemplo.

Al mismo tiempo, ha señalado sobre la PAC ha apostado por "defender todos" los planteamientos que interesan a la comunidad. Además, ha incidido en que los seguros agrarios tienen "muchísima importancia" en Extremadura.

De igual modo, ha recalcado que "nadie más" que él está "interesado" en el progreso de la UEx como elemento de "ascenso social" de Extremadura que ha resultado dicha institución, ha apuntado.

Finalmente, para cerrar su turno de respuesta conjunta a los grupos, Vara ha agradecido al PSOE su "apoyo" y le ha pedido "colaboración" en el "tiempo que viene por delante" en el que va a haber "mucho trabajo".