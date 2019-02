Vara y Montilla apuestan por "buscar alternativas" frente a las centrales nuclares

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que hay que aprovechar "la ampliación de vida" de la central nuclear de Almaraz para buscar "alternativas", después de que la Comisión para la Transición Ecológica del Senado haya instado al Gobierno a rechazar el cierre de esta instalación de Cáceres.

"Si España quiere cerrar las centrales nucleares tiene que buscar ya las alternativas energéticas e industriales", ha señalado Vara en el debate 'Puzzle territorial' que se ha celebrado en la Universidad Carlos III, donde ha considerado que se puede llegar a 2030 con alternativas de renovables.

También ha participado el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria José Montilla, que ha apoyado la búsqueda de alternativas que defiende Vara y ha destacado que para ello hay que trabajar en "una política destinada al desarrollo de las renovables, que sea creíble y responsable del cierre de las centrales nucleares".

IMPUESTO DE SUCESIONES, CON UN MÍNIMO

Ambos socialistas se han mostrado de acuerdo también en que el impuesto de Sucesiones debe modificarse pero tener "un mínimo" de recaudación común en las Comunidades Autónomas. Aunque desde el punto de vista de Montilla, ese mínimo de recaudación "no puede ser muy mínimo".

Montilla ha explicado que es "reprobable" que se pretenda no contribuir y ha apostado por poner un mínimo de recaudación "y a partir de ahí, que las Comunidades tengan la capacidad para elevarlo, pero no para bajarlo".

Vara, por su parte, también ha apostado por marcar unos "mínimos exentos" en todas las Comunidades Autónomas ya que "lo que no puede ser es que un padre le deje a un hijo una vivienda y en un sitio no tribute y en otros la tenga que vender porque no puede pagar".