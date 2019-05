Vara no tiene "ningún problema" en llegar a acuerdos con Podemos y tiene "conversaciones pendientes" con IU

"Sí confieso y os digo y manifiesto, tengo conversaciones pendientes con Izquierda Unida que forman parte de la candidatura de Unidas Podemos porque las políticas regresivas de Monago tuvieron padre y tuvieron madre y yo no lo voy a olvidar", ha recalcado Vara durante su intervención en un acto público en Badajoz, en el que ha aseverado que "no quiere decir "que eso es para la eternidad".

"Pero tenemos que hablar, hace falta tener una conversación pendiente porque las urgencias rurales se cerraron, porque los autobuses escolares se suprimieron, porque los seguros agrarios se redujeron, porque los libros de texto desaparecieron de muchos colegios, fruto de que papá y mamá se pusieron de acuerdo", ha incidido.

Seguidamente, ha valorado que "no pueden aparecer ahora silbando como si no tuvieran nada que ver con aquello" y que en Extremadura hubo un gobierno de derechas que la dejó "en la ruina económica y social" porque IU "quiso", pese a lo cual "sin un ápice de rencor" y "pensando y sobre todo en los ciudadanos" está "dispuesto a hablar con todo el mundo, incluidos con ellos".

En este contexto, Vara ha comentado que, tras el debate electoral celebrado este pasado martes entre los candidatos a presidir la Junta, todos estaban "muy preocupados" con los pactos y "parece" que "molesta" que quiera tener el "mejor resultado de los posibles y no depender de nadie". "Dejadme intentarlo y si no lo logro pues ya hablaremos de pactos en el futuro, dejadme aspirar a poder ser el gran partido de referencia de nuevo de los extremeños", ha dicho.

En todo caso, ha explicado que no tiene "ningún problema" porque la gente "sabe" que "tonterías no" va a hacer "nunca" y "con el voto de la gente nunca y con la gobernabilidad tampoco porque la política está hecha para resolver problemas, no para crearlos" y cuánto más tiempo se pierda en debates "estériles más se diluyen las soluciones".

"Yo tonterías no voy a hacer, que la gente esté tranquila, que la gente confíe, y si quieren de verdad porque les gusta un proyecto progresista, socialdemócrata, convencido de los principios y de los valores que representamos", ha añadido, que voten al PSOE y permitan que puedan desarrollar su proyecto.

Vara ha hecho estas declaraciones en un acto público en plena Plaza Alta de Badajoz ante unas 350 personas de asistentes, que ha comenzado con una actuación flamenca de La Kaita y los Vargas, en el que también han intervenido La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero; el candidato a la alcaldía, Ricardo Cabezas y la candidata a la Asamblea, Soraya Vega.

EL FUTURO Y PEDRO SÁNCHEZ

El presidente extremeño ha comenzado su intervención agradeciendo el apoyo tras meses "largos y duros" en los que el PSOE se enfrentaba a "muchos retos" y "como pocas veces en la historia de España decidir en muy poco tiempo sobre asuntos muy importantes para el futuro" y sobre el futuro de Europa, España, Extremadura y de ciudades y pueblos como la "querida" ciudad de Badajoz y ha dado las gracias a los socialistas por el "ejemplo" del pasado domingo en alusión al acto público celebrado en Mérida.

Esa noche, ha continuado, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le mandó "un mensaje cariñoso en relación con lo que acababa de vivir" en la Plaza de Toros de Mérida con "miles" de ciudadanos "para juntos compartir una esperanza y una ilusión" y "mostrar la mejor versión del PSOE", por lo que ha agradecido a Sánchez por "haber sido capaz de unir este partido y ponerlo en dirección a la victoria electoral"

"Y quien mejor puede saber unir este país es quien ha sabido previamente unir este partido, creo que es la mejor de las opciones y es una tarea inmensa", ha puesto en valor Vara, que también ha trasladado a Ricardo Cabezas que lo "importante" son la vida de las personas, sus preocupaciones, miedos o necesidades y que un alcalde, además de representar a la ciudadanía, "se hace cargo de esa parte de nuestras vidas que tan cerca está al final de todos y cada uno de nosotros en lo que cada día necesitamos".

También ha abogado porque el PSOE "siempre" ha estado "al lado" de la gente de Badajoz y ha sostenido que a la derecha en la capital pacense le "cuesta reconocer" que todo lo que se ha hecho en la misma con una "mínima relevancia" lo hizo el Partido Socialista, como el desdoblamiento de las salidas o infraestructuras educativas y sanitarias, las universitarias o las culturales y todo lo relacionado con servicios sociales, ante lo cual ha apuntillado que "lo que falla" es que el proyecto del PP "se ha agotado hace mucho tiempo".

Seguidamente, ha incidido en que el "único proyecto cierto para hacerse cargo de este país" es el que representa el PSOE y la derecha "no lo sabe" pero "se va a enterar" el próximo domingo cuando tendrá que irse a sus cuarteles de invierno durante una temporada larga a refundarse".

En otro momento de su intervención ha señalado que, tras la moción de censura del pasado año, lo "más simbólico" es que María Jesús Montero sustituyó a Cristóbal Montoro y la ministra ha sido capaz de "convertir" los números en personas", al tiempo que ha defendido del Ejecutivo de Pedro Sánchez la "recuperación" del papel de España en Europa.

LA "SORPRESA" EN BADAJOZ

Por su parte, Ricardo Cabezas ha avanzado que este 26M va a "llegar la sorpresa" en la ciudad de Badajoz y van a llenar las urnas "de puños y rosas", sobre lo cual ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad absoluta" tras 24 años de gobierno del PP cuyas caras y personajes son los "mismos" dado que "no pasa nada por el cambio" y "a peor es imposible ir".

Ante ello, ha defendido que su candidatura y él mismo presentan un programa de gobierno con 200 medidas "cuantificadas" en 54 millones de euros tras cuatro años de experiencia en la oposición y con el objetivo de "elevar" a Badajoz "a las mayores cotas de éxito, de triunfo, de avance, de progreso, de justicia social" porque "ya está bien de barrios de primera y barrios de tercera".