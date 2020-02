Vara espera que Sánchez y Casado "hablen de los problemas de España" y "si es posible" que "se pongan de acuerdo"

"Lo único que espero es que hablen de los problemas de España y de los problemas de los españoles y, si es posible, que se pongan de acuerdo", ha considerado Vara al ser preguntado por este asunto durante una rueda de prensa en Mérida.

Por otra parte, sobre el Comité Federal del PSOE de este pasado fin de semana, al que él no pudo acudir y en el que los 'barones' socialistas avalaron con matices el diálogo con Cataluña, el presidente extremeño ha apuntado que "es un órgano de debate interno" por lo que no tiene "nada que comentar".

"Lo que sí puedo asegurar, como lo he dicho tantas veces, es que dialogar no puede ser malo y no tengo ninguna duda de que ninguna mesa en que está sentado el PSOE, ni ayer ni hoy ni mañana, va a poner en peligro ni la unidad de España ni la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles", ha aseverado.