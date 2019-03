Vara lamenta la marcha de Soraya Rodríguez del PSOE y dice que "en la vida hay que saber ganar y hay que saber perder"

En cualquier caso, ha añadido que "en la vida hay que saber ganar y hay que saber perder", tras lo que ha considerado que "el PSOE ganó" en las últimas primarias que celebró, aunque algunos, como él mismo, las perdieron. "Y eso hay que apoyarlo y hay que respetarlo", ha apuntado.

Así, y ante los argumentos de Rodríguez para abandonar el PSOE, Vara ha reafirmado que "no es verdad" que el PSOE esté pactando con independentistas, "eso no es cierto", tras lo que ha asegurado que si fuera cierto, él "sería el primero en ponerlo en evidencia", pero "ni ha sido cierto antes, ni es cierto ahora ni va a ser cierto en el futuro".

El PSOE "no va a apoyar jamás" el poner "encima de la mesa la unidad de España o la soberanía nacional", ha aseverado Fernández Vara en una entrevista este jueves en la Cadena SER recogida por Europa Press.

"Quiero que se vaya con el respeto que le he tenido siempre y que le tendré siempre", ha considerado el dirigente socialista extremeño, quien ha reiterado que le "duele mucho" esta situación.

Respecto a las informaciones que apuntan que Soraya Rodríguez ha mantenido contacto con Ciudadanos para formar parte de sus listas al Parlamento Europeo, Fernández Vara ha señalado que "allá ellos, si ellos piensan que ese el modus operandi más positivo, que sigan por ese camino".

"MATICES" EN EL PSOE

En su intervención, Fernández Vara ha señalado que el tema de Cataluña "despierta muchos matices", tras lo que se ha declarado "defensor de los matices".

Vara ha señalado que en el PSOE tienen "sensibilidades" que se expresan "con absoluta libertad", pero "sabiendo que al final, quien toma las decisiones es quien las tiene que tomar, que es quien cada cuatro años se somete a la voluntad de las militancia" para dirigir el partido.

Así, el dirigente socialista extremeño ha defendido que "el tiempo está demostrando" que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha sabido medir bien los tiempos" y el PSOE ha llegado a este momento como "el partido que está recogiendo votos en el centro y en la izquierda", ha dicho.

RECHAZA "VETOS PREVENTIVOS"

Por otra parte, y respecto a posibles pactos en Extremadura tras las elecciones autonómicas, Fernández Vara ha instado a "esperar a ver qué dicen los extremeños cuando voten", aunque ha mostrado su rechazo a los "vetos preventivos", ha dicho.

"Yo no creo que este país esté para, sin saber qué es lo que opinan los ciudadanos, poner barricadas entre nosotros", tras lo que ha reafirmado que España "solo tendrá futuro si nos entendemos entre todos", por lo que ha insistido en que sin conocer lo que opinan los españoles no se atreve a hablar de pactos.

Y es que "igual nos ponen en situaciones en las que no haya más remedio que hablar y que sentarse a ver qué compartimos", ha destacado el dirigente socialista extremeño, quien ha recordado que "hablar no significa pactar, hablar significa dialogar, y luego acordar o no".

Por todo ello, Vara ha considerado que "este país no está para vetos preventivos", sino para "diálogos, acuerdos y recuperación de consensos perdidos", tras lo que ha tenido un recuerdo para José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución fallecido este pasado miércoles, y que "reflejaba muy bien el ser capaz de acercarte a aquellos con los que compartes algunas cosas y otras no", ha concluido.