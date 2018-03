Vara insta a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la prisión permanente revisable

Fernández Vara ha lamentado el "ejemplo" que se dió el pasado jueves en el Congreso de los Diputados cuando se abordó este tema, del que no cree "que nadie se sienta orgulloso", ha señalado este lunes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Y es que, a su juicio, el pasado jueves "no era un día adecuado ni idóneo para haber sometido a la población española a un debate de esas características", ya que los actuales "son tiempos para buscar qué une, y no qué separa", y la sociedad "está pidiendo ahora no que evidenciemos las diferencias, sino salirnos al encuentro para poner en valor las aproximaciones", ha dicho.

En ese sentido, Vara se ha mostrado partidario del "cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos", tras lo que ha recordado que esa "es la posición que se fijó hace ya unos años con motivo de un debate que se abrió en España sobre esta cuestión"

En cualquier caso, ha apuntado que no es "partidario de nada que tenga que ver con lo perpetuo ni con lo permanente", tras lo que ha considerado que el término "permanente revisable" supone un "eufemismo que se buscó", ya que "lo permanente revisable ya estaría si se diera el cumplimiento íntegro de las penas que se fijó, por ejemplo, para los delitos de terrorismo".

ABOGAR POR "TOMAR DISTANCIA"

En su opinión, "lo que no puede hacer un país es debatir sobre esto sangrando por la herida" como en la actualidad, ha señalado Vara, quien ha planteado que "alguien piensa de verdad que tenemos diferencias en la defensa de esos padres o de esas madres, de lo mal que lo están pasando".

"¿Alguien piensa que nosotros no nos hemos abochornado y hemos sentido dolor al comprobar lo que ha ocurrido", ha planteado Vara, quien ha lamentado que "parece como si quisiéramos ser unos más defensores de esas familias que los demás", cuando según ha dicho, "ese no es el problema".

Se trata, de "tomar distancia y ver las cosas con la máxima objetividad posible", ha señalado el presidente extremeño, quien ha abogado por "hablar de estas cosas con la máxima racionalidad", ante lo que se ha mostrado "seguro de poder llegar a acuerdos".

"Yo creo que lo más lógico ahora sería poner un poco de tiempo de por medio y esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie", ha dicho el presidente extremeño, quien ha añadido que este caso, se está "hablando casi de lo mismo, lo que pasa es que es muy importante ante esto hurgar en la herida y en la sensibilidad", ha lamentado.

En ese sentido, Vara ha recordado que "cuando el constituyente decidió en su día que el sistema penitenciario español tenía un fin de reinserción y de rehabilitación fue por algo", tras lo que ha señalado: "Discutámoslo de nuevo pero alejemoslo del caso concreto"

Y es que "parece como siguiéramos buscando qué son las cosas que más nos separan para que nunca nos podamos poner de acuerdo y sigamos viviendo en la excepcionalidad", y "haciendo de la excepcionalidad, la normalidad", que a juicio del presidente extremeño, "es lo más grave que le puede pasar a un país".

"Hay momentos en la vida que no es un problema de partido", ha señalado Fernández Vara, quien ha explicado que en este asunto, él se siente "una parte de la sociedad, no en todo solo tenemos que defender lo nuestro y estar con los nuestros", ha señalado.