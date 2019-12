Vara afirma que "no va a haber" un "acuerdo de gobierno con independentistas" sino "de abstención"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado sobre la gobernabilidad en España que "no hay un acuerdo de gobierno (del PSOE) con independentistas" a nivel nacional y "no lo va a haber", y ha apuntado a continuación hacia "un acuerdo de abstención en el Parlamento" sobre esta cuestión.

Además, ha mostrado su "plena seguridad" de que "nunca" el PSOE va a "firmar nada que cuestione la unidad de España o la soberanía nacional del pueblo español, o que traspase los límites de la Constitución", y ha añadido que este planteamiento le ha sido ratificado en una conversación mantenida este pasado martes --por un tiempo de unos 15 minutos aproximadamente-- con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

De este modo, en una rueda de prensa este miércoles en Mérida a preguntas de los medios sobre peticiones del PP en Extremadura de que abandone el PSOE después de haber indicado en su momento que lo haría si su partido pactaba con independentistas, Vara ha dicho que "no hay un acuerdo de gobierno con independentistas... no lo va a haber... hay un acuerdo de abstención en el Parlamento".

También ha añadido que "sobre todo" el PP "podía haber evitado que los independentistas sean relevantes en este país", y ha augurado que "dentro de unos años (el PP) tendrá la desfachatez de pedirle al PSOE que lo haga (le permita gobernar)". "Si no, al tiempo", ha vaticinado.

Así, sobre la conversación con Sánchez, ha dicho que éste le transmitió la "plena seguridad" que "jamás" el PSOE acordará "nada" que "rebase la Constitución Española"; y ha recordado al respecto también que su formación tiene una "hoja de ruta" que se recoge en la Declaración de Granada y en la Declaración de Barcelona que "está aprobada por el partido y pactada".

IRRELEVANCIA INDEPENDENTISTA

Al mismo tiempo, ha reconocido que a él le "encantaría" que haya "cuanto antes", y "si puede ser la semana que viene mejor que la otra", un gobierno a nivel nacional para que "en la Carrera de San Jerónimo se vaya a hablar de los problemas de los españoles"; y se ha ratificado en el planteamiento que ha venido defendiendo relativo a su preferencia por que los independentistas sean "irrelevantes" en España.

"A mí me hubiera gustado que los independentistas hubieran sido irrelevantes", ha espetado Vara, quien ha añadido que "para eso el PP y Ciudadanos tendrían que haber demostrado que su amor a España es verdad".

En este sentido, ha afirmado también que "no se da cuenta el PP de que lo que está ocurriendo ahora" (de cara a la gobernabilidad en España) "puede ocurrir en el futuro pero siendo él la primera fuerza política"; tras lo que ha considerado que con su actitud de cara a la gobernabilidad del país el PP mantiene "una cortedad, una estrechez de miras de magnitud".

"Pudiera ocurrir que (el PP) sean la primera fuerza y que no sumen con Vox", ha espetado, al tiempo que ha añadido que "probablemente cuando ocurra eso (el PP) tendrá la desfachatez de pedir al PSOE que se abstenga, probablemente como la tuvieron hace tres años". "Probablemente en un futuro no muy lejano si esa circunstancia se produce (el PP) tendrá la desfachatez de pedirle al PSOE que se abstenga. Y es curioso, igual hasta lo hace (el PSOE), porque hay dos maneras de amar a España, la de verdad y la de mentira, la que ama sólo a los símbolos y la que ama a las personas", ha añadido.

En este punto, ha deseado que "ojalá estos salvapatrias que van dando lecciones de amar a España algún día entiendan que la mejor manera de amar un país es contribuir a que tenga un gobierno".

DIÁLOGO ENTRE GOBIERNOS

Por otra parte, preguntado por los medios sobre la conformación de una 'mesa entre gobiernos' como salida a la situación en Cataluña, Fernández Vara ha dicho: "A mí, que haya diálogo entre gobiernos si también lo tengo yo... y lo tengo..."

"¿Qué es esto de diálogo entre gobiernos? ¿Qué es cuando yo me he reunido con el presidente del Gobierno? ¿Qué es cuando me reúno con los ministros? ¿Qué es cuando una parte de mi gobierno se reúne con el Gobierno de España? ¿Esto cómo se llama?", ha preguntado el presidente extremeño.

"Aquí nos hemos inventado unas historias... ¿Qué es el diálogo entre gobiernos? ¿Qué es lo que estamos haciendo todos los días?", ha incidido en alusión a que este mismo miércoles él ha estado dialogando con un secretario de Estado sobre "proyectos de futuro".