Vara aspira a que "los independentistas en España dejen de ser relevantes" porque así "las cosas irán mejor"

"Ojalá que algún día se dé cuenta quienes tienen que tomar las decisiones en este país de que sólo el día en el que el Congreso de los Diputados el voto de los independentistas sea irrelevante podremos tener la tranquilidad y la confianza de que las cosas irán mejor", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que "el Gobierno de España no puede depender de que los secesionistas o los independentistas te apoyen o no te apoyen".

De este modo, sobre si es momento o no adecuado para una nueva convocatoria electoral en España, Vara ha incidido en que "lo cómodo hubiera sido no haber ido a las urnas, que hubiera habido gobierno", aunque ha reconocido que para que hubiera habido gobierno "una parte de estos secesionistas" tendrían que haber "apoyado" dicho ejecutivo, una cuestión a la que el PSOE se negó, ha dicho, pensando en "lo mejor para el país".

"Entre lo cómodo, entre lo sencillo y lo mejor para el país se decidió lo mejor para el país, que es que el Gobierno de España no puede depender de que los secesionistas o los independentistas te apoyen o no te apoyen", ha espetado Vara en una entrevista este sábado en el programa de la Cadena COPE 'Fin de Semana', recogida por Europa Press.

"Aquí no ha sido un problema sólo de falta de acuerdo con Podemos o no. Es que ha sido un problema de que no sumábamos y como no sumábamos hacía falta que los independentistas fueran relevantes", ha argumentado Vara, quien ha reconocido que él aspira a que en las elecciones del próximo 10N a que "los independentistas en España dejen de ser relevantes".

PUNTOS DE ENCUENTRO

Asimismo, igualmente sobre las elecciones generales, ha añadido que en la actualidad se da un momento que "no" se ha vivido "nunca", con unos comicios en los que va a haber seis fuerzas políticas nacionales que "van a tener representación"; y en este marco ha defendido que quienes creen que "es posible llegar a puntos de encuentro entre personas que piensan diferente" deben ponerse "manos a la obra para poder conformar mayorías sin carácter excluyente y pensando fundamentalmente en los intereses de España y de los españoles".

Por otra parte, sobre una hipotética caída de votos del PSOE ante la irrupción de Íñigo Errejón y la división de Podemos, Vara ha reconocido que "sobre todo" le "preocupa" que se puedan "entender al día siguiente" de las elecciones.

En este sentido, ha considerado que la "nueva" generación política al frente de las organizaciones y de los gobiernos deberían ser a su juicio "ser capaces de hacer todo lo posible para que no sean una generación fallida" y puedan "tirar del país hacia adelante", algo para lo que a su juicio "están condenados a entenderse y a poder hablar".

"Este país no se puede permitir que haya gente no esté dispuesta a sentarse en la mesa y a no levantarse hasta que se hayan puesto de acuerdo", ha espetado Vara, quien ha reconocido que "puede haber diferencias pero nunca insalvables como para no poder entenderse y no poder hablar". "Hablando es como se entiende la gente", ha subrayado.

También, sobre la posibilidad de acuerdo ofrecida por parte de Ciudadanos en los últimos días, Vara ha considerado que "es puro márketing que se estudia en primero de máster", ya que "una vez que está todo agotado" se ponen "condiciones" que "de sobra saben que no pueden ser" ya que "estaban cumplidas".

En este punto, ha considerado que "la política no puede ser novela" ni "todos los días titulares", sino que tiene que ser "aburrido" y "aquello que permite que la gente que no tiene posibilidad de comprarse su futuro tenga un futuro"; y ha rechazado en consecuencia "la política ficción de los titulares" actual en España.

Asimismo, preguntado sobre si el PSOE ha superado lo peor de la escisión de la izquierda, ha dicho que "para bien del país, que en España haya partidos que tengan clarísimamente la condición de ser referente de una parte de la sociedad es bueno para esa sociedad".

MADUREZ DE LOS CIUDADANOS

De igual modo, sobre si va a haber propuestas sociales todos los viernes en el Consejo de Ministros y esto puede condicionar el voto, ha dicho que el ciudadano que "tiene decidido su voto" no lo va a "cambiar". "Los españoles son maduros y con una madurez mucho mayor que sus políticos", ha espetado, y ha defendido "que nadie piense que aquí por decisiones de última hora alguien va a cambiar su voto".

Finalmente, sobre la exhumación de los restos de Franco, ha afirmado que "es un punto final a algo que debería estar resuelto ya hace tiempo".