Vara ve "aislado" el "desafortunado" incidente de Ábalos en Mérida y cree que "no puede valer todo" por ser político

Asimismo, ha entendido sobre este tipo de sucesos que es "inaudito que se aproveche" para una "cascada de declaraciones", en referencia a reacciones vertidas por algunos políticos sobre dicho incidente, y sobre el cual ha considerado también que "ellos mismos (los supuestamente implicados) son los que están arrepentidos ya de lo que ocurrió" como "consecuencia de un calentamiento de boca".

En este sentido, ha recordado que el ministro "no ha querido denunciarlo precisamente porque es un hombre tolerante y que sabe las consecuencias que tiene el que un día tengas un mal día", y ha insistido en que lo ocurrido debe ser tratado a su juicio "como un incidente aislado".

En todo caso, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este martes en Mérida, el presidente extremeño ha defendido que "no puede valer todo" aunque se trate de un político, así como que "cualquier cosa no es susceptible de ser utilizada".

"Es un incidente aislado al que yo le doy importancia en la medida de que no se puede amenazar, no se puede insultar...aunque seamos políticos tenemos derecho a un mínimo de respeto por parte de los demás, pero no me salgo de ahí del incidente aislado y estoy seguro además que a esta fecha tanto uno como otro están arrepentidos de lo que ocurrió", ha declarado.