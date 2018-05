Vara: "A mí no me gustan ni los ladrones ni los separatistas"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho hoy que a él "no le gustan ni los ladrones ni los separatistas, ninguno de los dos", por lo que ha vuelto a justificar la moción de censura presentada por su partido como un deber que tenían que cumplir.

En una entrevista con el programa "Espejo Público" de Antena 3, Vara ha indicado que confía en la palabra de su secretario general, Pedro Sánchez, quien ha dejado claro que "no va a haber una negociación para sacar adelante la moción de censura", por lo que cree que es innecesario advertirle de que no haga concesiones a los independentistas, como también manifestó ayer la presidenta andaluza, su compañera Susana Díaz.

Fernández Vara ha reiterado que en el origen de la moción está el que se convoquen elecciones y ha indicado que cree que la fecha de los comicios "es algo que puede aclararse en el debate" de los próximos dos días en el Congreso de los Diputados.

El también secretario general de los socialistas extremeños ha indicado que en dos días se sabrá quien apoya o no al PSOE, pero ha dejado claro que su partido está "con la serenidad que da el deber cumplido", pues "hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer, porque no nos acostumbramos a vivir en un país donde la corrupción no tenga responsabilidad política".

Vara ha mostrado su preocupación por "el paso hacia adelante" que ha dado el PP al poner en duda la sentencia de la Gürtel.

En ese sentido, ha dicho que "bien haríamos en tener mucho cuidado en traspasar esta línea", sobre todo "porque le damos pie a que todos los que han puesto en duda decisiones judiciales con ocasión de la situación en Cataluña pues ahora vean refrendada también sus dudas".