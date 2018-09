Vara justifica los pagos de Hacienda a Cataluña: se deben a una sentencia judicial y a ajustes por los Mossos

El dirigente extremeño ha señalado que el sistema legislativo en España y el "derecho positivo" no permiten que a una comunidad le pueda llegar "dinero" que no sea por la vía de la financiación autonómica o de los Presupuestos Generales del Estado. "Fuera de ahí no es posible", ha dicho, salvo que se cumplan alguno de los dos casos señalados, como una sentencia judicial.

"Como no puede ser la del modelo de financiación porque no está modificado, pues será algún ajuste derivado del traspaso de competencias derivados con Mossos o con lo que sea, o bien que haya de por medio alguna obligación de salida de una sentencia judicial", ha añadido, explicando los dos asuntos acordados entre Hacienda y la Generalitat.

El ministerio que dirige María Jesús Montero se ha comprometido a pagar en cuatro años 759 millones a Cataluña en cumplimiento de una sentencia del Supremo que dio la razón a la Generalitat sobre inversiones por esta cantidad; además, Hacienda abonará otros 700 millones también en cuatro años para compensar el coste de los Mossos d'Esqadra desde el año 2009, por el aumento de plantillas y de competencias.

ELECCIONES GENERALES

Por otro lado, el presidente extremeño ha considerado que "obviamente" tendría que haber elecciones a nivel nacional si las fuerzas políticas catalanas "se centran" en "su cuestión" y "se olvidan" de que "pueden contribuir" a que haya un Presupuesto General del Estado (PGE) que "ayude al conjunto del país".

Sobre declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relativas a la convocatoria de elecciones en España y la situación en Cataluña, Vara ha dicho que esta cuestión "tiene consecuencias en los presupuestos", toda vez que "no" tendría "sentido alargar la legislatura" si las fuerzas políticas de Cataluña "se olvidan de que están en el Parlamento español" y "pueden contribuir a que haya un presupuesto" nacional.

En rueda de prensa este viernes en Mérida, el presidente de la Junta ha indicado al respecto que "si una parte de Cataluña decide que su única opción es seguir ahondando en el separatismo, en la secesión, en el independentismo y decide que lo que vaya a ocurrir con el resto de Cataluña o del país no le importa y por tanto se desvinculan de cualquier opción de presupuesto (nacional) para el futuro, pues obviamente tendría que haber elecciones", toda vez que tal y como ha recordado los presupuestos de España en vigor "son los elaborados por el PP".

"Yo creo que lo que viene a decir el presidente (Sánchez) es si las fuerzas políticas catalanas se centran en su cuestión y se olvidan de que además de esto están en el Parlamento español y pueden contribuir a que haya un presupuesto que ayude al conjunto del país, pues no tiene sentido alargar la legislatura", ha señalado el presidente extremeño.

En todo caso, Fernández Vara ha añadido que él cree que "por el futuro de España y por lo que significa, representa la estabilidad", que a su juicio "es imprescindible", los países que "están de elecciones cada dos por tres no van por la senda adecuada".

En ese sentido, ha defendido que "el cumplimiento de los tiempos y de las legislaturas es bueno y necesario", porque además considera que "ahora mismo más que nunca la estabilidad política es un bien en sí mismo" que hay que "proteger" y "defender".

"Por eso voy a estar hasta el 24, el 25 de mayo, cuando sean las elecciones defendiendo para Extremadura la estabilidad política como lo mejor que podemos lograr entre todos", ha añadido.

DESPOBLACIÓN

Finalmente, el presidente extremeño también ha reiterado su petición de que se celebre una Conferencia de Presidentes para abordar problemas como el de la despoblación y sus "consecuencias" para la financiación autonómica.

"No tengo nada contra que la parte de España que comparte sus problemas lo defendamos... Lo que ocurre es que yo he pedido una Conferencia de Presidentes para defenderlo allí", ha espetado Vara, quien ha entendido que "es necesario" convocar dicha conferencia para hablar sobre la "desigualdad que está generando la despoblación" y lo que ésta "representa para el futuro del país".