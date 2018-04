Vara espera mantener los "puentes" con Podemos e invita a hablar sobre el acuerdo presupuestario con "rigor" y "números"

Fernández Vara ha sido preguntado este viernes por unas palabras de Jaén en una tertulia de Canal Extremadura Televisión este pasado jueves, en las que indicaba que va a ser "muy complicado" que ambas formaciones se puedan entender "en nada sustancial de aquí hasta que acabe la legislatura", debido a que considera que se están "incumpliendo" los acuerdos cerrados para aprobar los presupuestos regionales.

"Hemos terminado con ellos", apostilló Jaén, unas palabras que no han gustado al presidente extremeño quien considera que "lo que hay que hacer es hablar, que es de lo que se trata", al tiempo que ha señalado que el seguimiento de los presupuestos "exige rigor, hablar con números y decisiones encima de la mesa".

Por lo tanto, espera que no se hayan terminado las relaciones, puesto que "no sería bueno para el clima absolutamente imprescindible de diálogo que tiene que haber en una Asamblea donde nadie tiene mayoría, y donde podremos ponernos de acuerdo en todo, en parte o en nada, pero tenemos que mantener siempre tendidos los puentes", ha dicho.

"Esto de romper relaciones son palabras que lo me gustan", ha remarcado Vara, quien ha añadido que los ciudadanos les eligieron no para "construir y no para "romper".

Fernández Vara se ha referido a este asunto durante la firma de la actualización de la Estrategia Industrial de Extremadura junto a los agentes sociales.