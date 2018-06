Vara desvela que rechazó ser ministro con Sánchez: "Hay razones que no se entienden, pero el presidente las entendió"

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha desvelado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció el pasado sábado formar parte del Ejecutivo "en un Ministerio de los más importantes". "Mi respuesta fue que no podía", ha explicado.

En un post en su blog personal, Vara ha señalado que rechazó la propuesta de Sánchez porque tiene un "pacto eterno" con los ciudadanos extremeños que le votaron en mayo de 2015. "Hay razones que no siempre se entienden, pero el presidente las entendió", ha aseverado.

Según cuenta, Sánchez le habría hecho llegar una oferta el pasado sábado --el día en que juró ante el Rey como presidente-- para ocupar uno de los Ministerios "más importantes". "No lo puedo desmentir. Le dije que no, pero me gusta mucho su Gobierno", ha asegurado.

Con todo, el presidente autonómico ha agradecido "de corazón" a Sánchez la oportunidad de ocupar una de las carteras del nuevo Gobierno para después añadir: "La política no puede ser sólo gestos, pero los gestos son muy importantes en política".

En este sentido, Vara ha destacado las "apelaciones al diálogo y a los consensos", los "mensajes claros a Europa" con los nuevos ministros de Economía y Exteriores y la "recuperación de los sindicatos y la patronal" como algunos de esos gestos de Sánchez en sus primeros días.