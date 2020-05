Vara no cree que sea el mejor momento para hablar de una moción de censura en Madrid: hay que ayudar a Ayuso

Así lo ha afirmado tras la reunión del Consejo Territorial socialista, presidida por Pedro Sánchez, al ser preguntado si veía posible una moción de censura del PSOE madrileño junto con Ciudadanos para desbancar a la presidenta popular Isabel Díaz Ayuso.

Tras afirmar que él no se puede pronunciar sobre lo que tiene o no que hacer un partido político, ha apuntado que "no es el mejor de los momentos" para hablar de este asunto ahora, con la crisis del coronavirus.

Ha argumentado, en este sentido, que aunque él pueda tener diferencias con Díaz Ayuso, ahora está en una "situación complicada" y hay que hacer el esfuerzo de "echarla una mano". Ha añadido, incluso, que hay que echar una mano incluso si algunos no se dejan.

"Tenemos la obligación moral y ética de ayudar", ha remachado recordando que los partidos políticos deben hacerlo al igual que otras personas están volcadas en ayudar a través de la Cruz Roja, el Banco de Alimentos o Cáritas.

De hecho, ha recordado que su comunidad, la que tienen el PIB más bajo de España, ayudó a la Comunidad de Madrid enviando respiradores a pesar de las críticas que le llovieron en su región.