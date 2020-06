Vara no permitirá la movilidad entre Cáceres y Badajoz hasta el 15 de junio y con otras CCAA hasta el 22

Así lo ha apuntado en una comparecencia este domingo tras la conferencia del presidente del Gobierno con el de las comunidades autónomas, y que se produce un día antes de que buena parte de los territorios españoles, entre ellos Extremadura, inicien este lunes su recorrido por la Fase 3 de la desescalada.

Cabe recordar que en esta fase la autoridad delegada sobre la aplicación del estado de alarma pasa a manos de los presidentes autonómicos, y en este sentido Vara ha argumentado su decisión de mantener una semana más cerrada la frontera para desplazamientos no autorizados entre Cáceres y Badajoz en el "susto" que le han dejado en el cuerpo varios "episodios" de amenaza de rebrote vividos en los últimos días.

Unos casos que tenían además su origen en desplazamientos interprovinciales e incluso interterritoriales, según ha explicado durante su comparecencia en la que ha insistido en que la comunidad no va a hacer uso de su facultad para acortar los plazos establecidos para el estado de alarma que, por tanto, seguirá vigente en Extremadura hasta el 21 de junio.

En cuanto a la movilidad interregional, ya se ha acordado con Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha que no se abran las fronteras de sus provincias limítrofes hasta el fin del estado de alarma, es decir, hasta el 22 de junio, y siempre que amabas provincias se encuentren en la misma fase de la desescalada.

Igualmente, y como ya avanzara este pasado sábado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, Extremadura también ha optado por retrasar la apertura de locales de ocio nocturno y discotecas una semana más de la fecha permitida por el Gobierno. Por tanto, a pesar de entrar este lunes en Fase 3, estos establecimientos no podrán retomar su actividad en Extremadura hasta el 15 de junio.

Esta decisión tiene que ver con los incumplimientos en las medida de distanciamiento social y uso de mascarillas que se han vivido en la región precisamente en establecimientos de hostelería.

Y es que, según Vara, ahora "más que nunca" hay que dejar claro que el "monumental esfuerzo" que ha hecho en estos meses la sociedad extremeña "no puede pasar ni desapercibido ni perjudicado", por lo que ha implorado al conjunto de ciudadanía que siga respetando las normas que se han dado, porque "el virus todavía no se ha ido" y la "única manera de ganarle es respetar las normas que en cada momento nos demos".

En este sentido, ha insistido en que si aparece un brote, la respuesta no es que no se avance en la fase de desescalada, sino que sería necesario "retroceder", si bien ha matizado que no se haría por provincias, sino por zonas de salud.