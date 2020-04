Vara propone que la salida de los niños se autorice hasta los 14 años y ve "mas delicado" la de los mayores

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que el desconfinamiento de la población se realizará "a cámara lenta", y ha advertido que "no va a ser un desconfinamiento homogéneo, cuando llegue", sino que a lo largo de las próximas semanas y meses habrá una actividad progresiva". También ha pedido hoy que la salida de los niños se autorice hasta los 14 años.

Un desconfinamiento que no será "ni siquiera por territorios", sino que puede ser incluso por municipios o por zonas, tras lo que ha abogado por que a la hora de decidirlo y para evitar tensiones, es necesario "marcar criterios que sean ampliamente respaldados".

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en rueda de prensa este domingo en Mérida, tras mantener una reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos para tratar sobre la situación del coronavirus en el país.

Una reunión en la que se ha tratado sobre cómo se va a realizar el principio de desconfinamiento de los niños a partir del 27 de abril que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncio este pasado sábado, y respecto del que ha pedido a los presidentes autonómicos "máxima cautela y máxima prudencia".

En su intervención, el presidente extremeño ha llamado a ser "muy cautelosos" en este desconfinamiento, ya que "todavía hay contagios, todavía hay fallecimientos", por lo que a la hora de iniciar el desconfinamiento es necesario "extremar la cautela y la prudencia".

Vara ha señalado que esta reunión ha propuesto que la salida de los niños a partir del 27 de abril se permita hasta los 14 años "puesto que es la edad pediátrica", aunque es un asunto todavía por decidir esta semana.

En cualquier caso, el dirigente socialista extremeño ha avanzado que los detalles de esta salida de los niños se tratará en una reunión este lunes entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de las comunidades autónomas, y se irán perfilando a lo largo de esta semana.

"Nos queda esta semana para preparar de qué manera se va a llevar a cabo", ha señalado Fernández Vara, quien ha recordado en cualquier caso que en la actualidad "los niños pueden acompañar a su padre o a su madre cuando vayan a comprar el pan o los alimentos", pero será a partir del día 27 se va "a normalizar el que pueda haber una salida", aunque queda por definir el tiempo y las circunstancias.

DESCONFINAMIENTO DE LOS MAYORES, "EL MÁS DELICADO"

Por otra parte, y respecto al desconfinamiento de las personas mayores, el presidente extremeño ha avanzado que "es el más delicado", ya que "si hay que tener cuidado en todo el desconfinamiento, ese es con diferencia el más delicado", de ahí la importancia que va a jugar la Atención Primaria en este proceso.

"Yo no me atrevería a desconfinar a los mayores si no tuviéramos la sanidad que tenemos", destacado Fernández Vara, quien ha destacado su "confianza ciega" en los médicos, enfermeros y trabajadores de los centros de salud, "que van a ser la piedra filosofal sobre la que va a girar gran parte del futuro".

En este punto, Vara ha reafirmado el "importantísimo papel" que debe tener la Atención Primaria en la desescalada, ya que "no puede haber desescalada si no hay un absoluto control de la situación", y en este caso, en el diagnóstico precoz, las decisiones de aislamiento y la monitorización de los casos tendrá un "gran protagonismo" la Atención Primaria.

El dirigente extremeño ha elogiado la calidad del sistema sanitario extremeño: "No sé si hay alguna comunidad en España que tenga la Atención Primaria igual que la nuestra, lo que sí se es que no la tiene mejor", ha aseverado.

INCIDENCIA EN LA SALUD MENTAL

Finalmente, el dirigente socialista extremeño ha mostrado su preocupación por la salud mental de los ciudadanos, ya que "hay mucha gente que lleva mucho tiempo metida en casa, algunos con problemas, a los que hay que ajustarles las dosis y sus necesidades".

Por eso ha considerado que "en cada momento de esta crisis van a aparecer actores que van a pasar a ser actores principales", tras lo que ha mostrado su convencimiento de que la importancia que tomarán los profesionales vinculados con la salud mental, ya que "esto está siendo duro".

Y es que "esta es una crisis con un componente emocional muy grande", ha resaltado Fernández Vara, quien ha defendido que el Gobierno tiene que ayudar a que "en las farmacias haya acceso a los productos esenciales", ya que "será el momento en el que la gente suba un nivel de tranquilidad", al saber que cuando necesite una mascarilla, pueda ir a comprarla sin problemas de abastecimiento.