Vara: La vuelta de manifestación del domingo contra Sánchez se jugará el 8M

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que la manifestación de este domingo en Madrid contra la política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la "primera vuelta del partido", y ha añadido que "la segunda vuelta se jugará el 8 de marzo", Día de la Mujer.

"Que nadie piense que los problemas se van a resolver solo con manifestaciones en la calle. Las manifestaciones traen manifestaciones", ha señalado Vara durante la charla que ha dado este viernes, en la Facultad de Empresas y Turismo de Cáceres, a los alumnos de un programa emprendedor para cultivadores de tabaco.

Durante su alocución, ha indicado que las mujeres van a salir a contestar a "los que dicen que el futuro de la natalidad en este país depende de que se derogue un derecho fundamental de la mujer", en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo, que para el dirigente socialista, lo decide la mujer "cuando quiera".

"Ahora entramos en la fase de los españoles a la calle. Este domingo van a salir unos y el 8 de marzo saldrán otros", ha expresado en alusión al llamamiento de PP, Ciudadanos y Vox a manifestarse este domingo contra Sánchez tras la propuesta de nombrar un relator en la mesa diálogo entre partidos para Cataluña.

El también secretario general del PSOE en Extremadura ha señalado como uno de los problemas de la política española la "incapacidad" de parte de ésta para "salir al encuentro, hablar y llegar a consenso".

"A este país lo que le hace falta es gente con capacidad de salir al encuentro, no se trata de hacer lo que tú quieras ni lo que quiera yo", ha aseverado.

Ha justificado esta falta de consenso porque "en el fondo a mucha gente le da miedo que podamos llegar a acuerdos, se sienten más cómodos en la bronca", en la que "hay trabajar mucho menos".

En su opinión, se está generando una sociedad de "blancos y negros", en la que "no hay grises", y "todo el que no se someta a eso está bajo sospecha", algo que las generaciones jóvenes "tienen que decir que no lo quieren".

Así, ha abogado por ver la gama de grises, que "te permite tener una flexibilidad mental, imprescindible para los acuerdos".