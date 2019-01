Varadkar y May abordarán el escollo de la salvaguarda fronteriza irlandesa

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, hablará hoy por teléfono con su colega británica, Theresa May, para abordar "los próximos pasos" del "brexit", después de que el Parlamento de Londres le instase a renegociar el acuerdo de salida de la Unión Europea (UE), confirmaron fuentes oficiales.

Un portavoz del Ejecutivo de Dublín indicó que ambos líderes ya estuvieron ayer en contacto, antes de la votación en la que los Comunes pidieron a May que pacte una solución alternativa a la salvaguarda irlandesa, el principal escollo para lograr un divorcio ordenado.

Varadkar ha insistido en que ese mecanismo de seguridad es intocable, pues responde a las líneas rojas marcadas por el propio Gobierno británico para salir de la UE, una posición que tiene el apoyo de todos sus socios comunitarios.

La salvaguarda establece que, si no hubiera un acuerdo comercial al final del periodo de transición, en diciembre de 2020, todo el Reino Unido formaría una unión aduanera, pero la provincia británica de Irlanda del Norte tendría un estatus especial más alineado con el mercado único europeo, a fin de proteger el proceso de paz y mantener la fluidez fronteriza.

Sus detractores en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) e Irlanda del Norte temen que ese cortafuegos deje atado al país a las estructuras del bloque europeo en contra de su voluntad, al tiempo que creen que pone en riesgo su integridad territorial.

Dublín se ha mostrado abierto a hacer cambios en la declaración política sobre la futura relación con el Reino Unido -que no es vinculante- si Londres "cambia sus líneas rojas", pero ha recalcado que el acuerdo sellado entre May y la UE el pasado diciembre no es "renegociable".