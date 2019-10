Varios centenares de personas protestan en el mitin de Sánchez en Viladecans

Varios centenares de personas se han concentrado este martes ante el edifico ferial Cúbic de Viladecans (Barcelona) en contra de la presencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que participaba en un acto preelectoral.

El acto de protesta había sido convocado a través de las redes sociales por el grupo independentista Pícnic per la República y los manifestantes llevaban silbatos y pancartas con el lema de la convocatoria, "Sit and Talk" (sentarse y hablar) y el rostro del presidente en funciones, y han gritado, "Pedro Sánchez no eres bienvenido".

Un dispositivo policial separaba a los manifestantes del recinto y de los asistentes al acto, y Sánchez ha podido acceder al lugar una hora antes del inicio del mitin.

Los concentrados, algunos con "esteladas" y otros con banderas republicanas, han abucheado a los simpatizantes socialistas que hacían cola para acceder al acto y han entonado cánticos como: "Bote, bote, bote, socialista el que no bote".

Además del reclamo de diálogo, los manifestantes portaban pancartas a favor de la libertad de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición y a favor la independencia.