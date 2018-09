Vázquez dice que sancionó al comandante del Ejército por actividad política

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo hoy que sancionó con un arresto de 30 días al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por ejercer actividades políticas.

"Tuvimos en cuenta el artículo 77 de la Constitución en su numeral cuarto que no permite ni al presidente de la República ni a los militares ejercer ningún tipo de actividad política salvo el voto", explicó a la prensa el mandatario en una visita a la feria agroindustrial y comercial más importante de Uruguay, Expo Prado.

En este sentido, Vázquez subrayó que eso quiere decir que Manini Ríos no podía comentar públicamente un proyecto de ley que estaba en discusión del Parlamento, haciendo referencia a que el comandante había expresado su postura opuesta a la reforma de la caja de jubilaciones y pensiones militares llevada adelante por el Poder Ejecutivo y aprobada hace pocas semanas en el Senado.

Asimismo, el presidente resaltó que el reglamento nacional de servicios número 21 (conocido como R21) establece "con claridad" que los militares no pueden interferir ni directa ni indirectamente en trámites administrativos ni en la discusión ni en presentar opiniones sobre proyectos de ley que están en discusión.

"En función de estos elementos, y habiendo hecho las declaraciones que hizo el señor comandante en jefe del Ejército, aplicamos la sanción, que también está comprendida en ese R21 al que acabo de hacer mención, de una sanción de arresto a rigor por 30 días", resumió Vázquez.

No obstante, el político recalcó que, pese a este incidente, no cuestiona ni la confianza ni la lealtad del comandante en jefe del Ejército, por lo que no está "en juego" cuestionar "la buena fe" con la que Manini Ríos actúa.

"Creo que actúa de buena fe, creo que lo hace con un gran respeto a la lealtad institucional que tienen que tener las Fuerzas Armadas pero se equivocó y cometió errores y en función de esos errores fue sancionado", detalló.

El Poder Ejecutivo de Uruguay notificó a Manini Ríos la medida este lunes vía telefónica, ya que el militar está cumpliendo una misión en México y regresará al país el próximo lunes.