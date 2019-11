Vehí (CUP) apela a llenar las urnas de votos "contra el régimen, la monarquía y el Ibex"

En declaraciones tras votar en el instituto Consell de Cent de Barcelona, ha declarado que Catalunya quiere decidir, quiere ejercer el derecho a la autodeterminación y quiere vivir en paz: "Cada voto para la CUP será una enmienda a la totalidad contra la excepcionalidad, la represión y la falta de soberanía que se está negando a los catalanes".

Vehí --que no ha votado para la Cámara Alta porque la CUP no se presenta en el Senado-- ha añadido que la "solución democrática" no se conseguirá en el Congreso, sino gracias a un desbordamiento y a una desobediencia civil masiva con la participación de las instituciones, ha dicho.