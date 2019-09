El juez Velasco lamenta la "falta de cooperación internacional" en la lucha contra el terrorismo yihadista

Velasco ha realizado estas afirmaciones en la última jornada del 'I. Congreso Internacional de Terrorismo Yihadista. Respuestas Criminológicas', que se celebra en el recinto ferial Ficoba de Irun, donde ha incidido en la importancia de que en este ámbito se piense también en la víctima, "que a veces es la gran olvidada de este tipo de regulaciones".

A su juicio, es necesario combatir el terrorismo internacional internacionalmente. En ese sentido, el juez ha considerado "importante" la cooperación internacional, los exhortos, las comisiones rogatorias, las órdenes europeas de investigación o de detención porque, según ha dicho, "con todos los respetos, no funcionan del todo satisfactoriamente, por lo menos desde el punto de vista de la Audiencia Nacional, que centraliza el cien por cien de las órdenes de extradición de España".

"Vemos que nosotros damos más de lo que recibimos y, sin embargo, la norma es la misma. Luego, o estamos siendo excesivamente generosos, o puede ser que otros están siendo excesivamente tacaños en colaborar", ha expresado Velasco, quien ha incidido en que "si esto es un terrorismo internacional, lo que empieza en Bélgica puede acabar matando una persona en Burgos y, por lo tanto, nos interesa a los belgas, a los burgaleses y a los alemanes, a todos".

COLABORACIÓN CON FRANCIA

Por otro lado, Eloy Velasco ha agradecido la entrega de la documentación que tenía Francia y que posibilitará abrir sumarios por atentados de ETA que estaban por tramitar. En ese sentido, ha explicado que "dándonos los materiales de primera mano, permite que nuestros cuerpos policiales rasquen en algunos atentados que han quedado impunes y que vean si todavía podemos conseguir prueba, que estaba allí y que igual por no haberla investigado suficientemente, no servía".

El magistrado ha señalado que "habrá actos que están pasados y que ya están prescritos y, por lo tanto, no se pueden reabrir", pero ha resaltado la importancia de que "una víctima sepa quién participó en el atentado que mató a su familiar, para que tenga información, porque el derecho a saber es la primera vía para que una víctima sea resarcida".

Asimismo, ha apuntado que también servirá "para los que todavía están 'sub judice', no han prescrito", al tiempo que ha recordado que "hay gente que la hizo y no la ha pagado". "Luego esa gente también podía adelantarse y con el artículo 579 bajar la pena dos grados, incluso dejarla en la cuarta parte si son ellos los que lo ayudan y lo colaboran", ha añadido.

El juez de la Audiencia Nacional ha asegurado que no pide a estas personas que "ayuden a la justicia", sino que "colaboren con las víctimas, que así podrían saber quién estuvo detrás de atentados que les han costado y les han cambiado enormemente la vida". "Aunque pensemos que ETA ya está superada, hay mucha gente que no la ha superado todavía", ha destacado.