Venezolanos en Lima protestan contra "fraude electoral" de Maduro

Un grupo de venezolanos en Lima protestó hoy en las inmediaciones de la embajada de su país en Perú por el "fraude electoral" que aseguran comete el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para reelegirse, dado que ni siquiera se ha permitido el registro en el padrón electoral.

La portavoz de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela, Paulina Facchin, informó que sólo hay 603 venezolanos registrados en el padrón electoral de la embajada en Lima, de un aproximado de 300.000 que han ingresado a Perú en los ultimos seis meses, según la oficina de Migraciones.

Facchin denunció, en declaraciones a RPP Noticias, que "desde 2012 no se apertura el registro electoral en el exterior, porque el gobierno (de Maduro) sabe que hemos huido de la crisis humanitaria, y nos quiere coartar nuestro derecho al voto".

La MUD anunció a principios de año su intención de no participar en estas elecciones y ha pedido a los electores no acudir a los colegios, un llamamiento que se espera sea acatado por la mitad de la población, según estimaciones de las principales encuestadoras de Venezuela.

Los venezolanos en Lima ataviados con gorros y casacas de sus colores patrios, así como banderas, hicieron un plantón en las inmediaciones de la embajada de su país para protestar contra los comicios convocados por Maduro.

"La embajada está desolada, vacía, así está Venezuela hoy", remarcó la activista.

Según Facchin, "hoy no votamos, no vamos a elegir porque ya están decididas las elecciones, y nosotros no vamos a avalar este fraude electoral".

En la embajada venezolana en Lima se publicaron dos listas de electores hábiles, registrados hasta el 23 de febrero último, para votar en los comicios presidenciales en los que Maduro se enfrenta a otros tres candidatos.

Además de la elección presidencial, los venezolanos elegirán a 251 representantes de los consejos legislativos de los 23 estados del país, entre una oferta de casi dos mil candidatos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector del proceso.