Venezolanos en Lima recolectan medicinas para sumar "avalancha humanitaria"

Decenas de venezolanos radicados en Perú se congregaron este sábado en una plaza de Lima para recolectar medicinas e insumos, y "apoyar a la avalancha (de ayuda) humanitaria" que se alista con destino a su país de origen.

Según señaló a Efe Paulina Fachín, coordinadora de la coalición Ayuda y Libertad para Venezuela en Perú, "son 200 ciudades unidas en una gran recolección" para lograr reunir medicamentos "para los cientos de miles de venezolanos que mantienen su vida en peligro por la escasez de medicinas".

En el encuentro de ayuda humanitaria desarrollado en el distrito limeño de Surquillo también participó Carlos Scull, representante diplomático en Perú de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de Venezuela.

Scull destacó que el evento además de recolectar medicinas es también "una forma de apoyo a Guaidó y a la Asamblea Nacional (Parlamento) en esta lucha para que entre esta ayuda humanitaria", en relación a la gran jornada que se mantiene en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, donde el Gobierno de Nicolás Maduro ha bloqueado las comunicaciones terrestres.

"En Venezuela hay gente que se muere simplemente porque no tiene las medicinas que necesitan. Por eso es que iniciativas como estas son importantes", apuntó Scull antes de manifestar su alegría por la "buena noticia" dada por Guaidó de que el primer contingente de ayuda humanitaria entró este sábado por Brasil.

"Hay que seguir esperando atentos a lo que pase hoy", agregó.

Según detalló Fachín a Efe, las medicinas y otros insumos que se logren reunir durante la jornada de colaboración en Lima serán enviadas hasta la frontera colombo-venezolana con la ayuda del Gobierno peruano.

La escasez de medicinas en Venezuela ha hecho que miles de ciudadanos se vean obligados a migrar para poder continuar con sus tratamientos, tal como lo tuvo que hacer Marglori Franco, madre de una niña de 8 años que fue diagnosticada con leucemia en su país.

Marglori destacó que en Perú, gracias al Sistema Integrado de Salud (SIS), su niña ha podido acceder de manera gratuita al "tratamiento de quimioterapia, medicamentos como antibióticos, analgésicos", así como a una operación.

"En Venezuela no hay medicamentos, no hay quimioterapias, no hay pastillas ni para el dolor de cabeza. Allá las posibilidades de que mi hija sobrellevara la enfermedad eran nulas", aseveró Marglori, quien dijo que los médicos en su país le dieron dos meses de esperanza de vida a su hija, mientras que en Perú los galenos le han dicho que existe el 98 % de probabilidades de cura.

Perú fue uno de los primeros países en reconocer la legitimidad de Guaidó como presidente encargado de Venezuela junto a Estados Unidos y el Grupo de Lima, y el último jueves recibió las credenciales de su representante diplomático en Perú.

Además, también es el segundo país con mayor población venezolana en el mundo, con 660.000 ciudadanos, la gran mayoría llegados en los dos últimos años tras huir de la crisis política, económica y humanitaria que afecta a Venezuela.