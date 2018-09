Venezuela participará en la feria de comercio de Shangai con "más de 500 exportadores"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó hoy que su país fue invitado a participar a la feria de comercio de Shangai que se realizará del 5 al 10 de noviembre y que contará con un "poderoso stand" con "más de 500 exportadores".

"China tiene 1.400 millones de habitantes, tiene el mercado interno más grande y poderoso del mundo, y Venezuela ya está articulada a ese mercado (...) vamos a llevar toda la oferta exportable de Venezuela, completa, de la empresa privada", dijo Maduro en rueda de prensa.

El mandatario adelantó que la próxima semana tendrá una primera reunión "con todos los empresarios de Venezuela para preparar completo los barcos y los aviones porque nos vamos a Shangai a llevar la oferta exportable", aseguró.

Dijo igualmente que consultará "uno por uno" a los empresarios "qué necesitan para que yo los apoye, para que el gobierno bolivariano los apoye".

El jefe de Estado recordó que la exportación de productos "es uno de los motores del plan de crecimiento económico" que adelanta desde el 20 de agosto y que incluye acciones como el incremento del salario en 35 veces, la devaluación de la moneda en 98 % y el incremento de impuestos.

"Venezuela que solo pensaba en exportar petróleo, exporta ya (...) más de 300 empresas están colocando sus productos y construyendo la ruta hacia el mundo y la gran ruta comercial que queremos construir (...) es con la República Popular China".

Según el gobernante, China tiene una "ventaja" sobre las "potencias imperiales" y es que, asegura, "se relaciona en términos de igualdad, de respeto, de cooperación (...) no interviene en los asuntos de otros países, no agrede a los países del sur, no busca cambios de gobierno, busca un mundo de destino común" enfatizó Maduro.

"China nos va a ayudar con los mejores investigadores, los mejores científicos, al desarrollo del programa de recuperación económica", insistió el mandatario.

Explicó que habrá "una comisión de asesoría permanente" del centro de investigación del Consejo de Estado chino y también del Banco de Desarrollo Chino para evaluar el plan de desarrollo económico.

"Estamos buscando lo mejor del mundo", concluyó Maduro.