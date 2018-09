Vera (Podemos) advierte de que el acuerdo con Sánchez "no está hecho" y exige "compromisos" y ser "valiente"

La diputada de Unidos Podemos Noelia Vera ha advertido de que el acuerdo para apoyar los presupuestos del Estado "no está hecho" y, en este sentido, ha afirmado que, si bien su formación no pretende "boicotear" al Gobierno de Sánchez, "no todo vale". "Necesitamos que haya compromisos de Pedro Sánchez y que sea valiente", ha señalado.