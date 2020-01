Los Verdes arguyen desacuerdos sobre la estrategia en Cataluña para no admitir a Puigdemont

La copresidenta del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo (PE), Ska Keller, señaló este miércoles "desacuerdos" sobre la estrategia en Cataluña entre su partido y el de Carles Puigdemont para justificar su posición contraria a que él y Toni Comín se unieran a su grupo en la Eurocámara.

El grupo Verdes/ALE mantuvo una reunión de una hora y media en la que únicamente se trató la solicitud de adhesión de Puigdemont y de Comín, pese a que ambos la habían retirado unas horas antes y por ello no se llegó a votar su inclusión en la formación.

A la salida de la reunión, Keller explicó que ni Puigdemont ni Comín están "alineados con políticas verdes" y apuntó también a "desacuerdos sobre la estrategia en Cataluña", algo que, consideró, "no es sorprendente".

"Sobre Cataluña, creo que nuestros miembros y nosotros como grupo siempre hemos defendido una estrategia de diálogo, de buscar una solución, de asegurarse de que todo el mundo se sienta a la mesa y pedir un diálogo (...) y con el señor Puigdemont nuestra impresión es que su estrategia es un poco diferente a simplemente perseguir el diálogo", recalcó Keller.

"Tenemos diferencias políticas porque somos dos partidos diferentes, eso es normal, estamos en democracia, pero sencillamente es que no son un partido verde. En el pasado, su eurodiputado se ha sentado con el grupo liberal", añadió, en referencia a Ramón Tremosa, que fue eurodiputado en las dos legislaturas anteriores a la actual en la entonces llamada Alianza de Liberales y Demócratas Europeos.

La política alemana comparte la presidencia de los Verdes con el belga Philippe Lamberts, que se había mostrado muy crítico con la entrada de Puigdemont y Comín en el grupo por los vínculos que han mantenido desde su llegada a Bélgica con el partido nacionalista flamenco N-VA.

No obstante, Keller aseguró que seguirán "defendiendo los derechos políticos" de los dirigentes catalanes y recalcó que "alguien esté dentro o fuera" de su grupo "no es motivo" para que no defiendan "sus derechos políticos".

"Creo que tenemos un caso legal potente para defender su inmunidad", afirmó.

Pese a no celebrarse el voto, la reunión del grupo Verdes/ALE versó exclusivamente sobre este tema y hubo intervenciones de diputados tanto a favor como en contra de la presencia de Puigdemont en el grupo.

Según fuentes presentes en la reunión, estaban a favor de la admisión de los eurodiputados catalanes la delegación francesa y los checos, así como los siete diputados de la Alianza Libre Europea (ALE, en la que está ERC) y parte de los diputados en el grupo que no están ni en Verdes ni en ALE, como los de varios partidos piratas europeos.

No obstante, mostraban su oposición la importante delegación alemana y la holandesa.

Las estimaciones apuntaban a que aproximadamente un tercio del grupo se hubiera mostrado favorable a su admisión, pero incluso algunos diputados simpatizantes de la adhesión reconocieron que el voto se hubiera perdido, según fuentes presentes en la reunión.

Durante el encuentro, la cúpula de los Verdes apuntó a que los líderes independentistas no tenían espacio en el partido por sus valores "liberales", mientras que los defensores de su entrada argumentaron que el grupo debía defender "la democracia y los derechos fundamentales".

ERC, por su parte, no tuvo noticia de la carta enviada por Puigdemont y Comín para retirar su solicitud hasta esta mañana, cuando se lo han comunicado los Verdes.

La única eurodiputada de ERC actualmente en el grupo Verdes/ALE, Diana Riba, no se pronunció a la salida de la reunión.

Permanecer en los no inscritos, en el que figuran formaciones como el Partido del Brexit o el Movimiento Cinco Estrellas italiano, supone para Puigdemont y Comín no contar con el apoyo y la infraestructura de ningún grupo parlamentario, así como con los turnos de palabra en los plenos que corresponden a los grupos más grandes.

Tampoco pueden participar en las reuniones de la Conferencia de Presidentes, acceder a las presidencias de las comisiones parlamentarias o ser ponentes de proyectos legislativos o resoluciones.