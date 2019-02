Verdú asegura que desconocía que Bankia ocultara morosidad con refinanciaciones

Así lo ha indicado durante su comparecencia en el juicio por la salida a Bolsa en julio de 2011 del banco, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que ha continuado este miércoles con el interrogatorio a Verdú por parte del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El que fuera 'número dos' de Bankia ha subrayado que no conocía "en absoluto" esta política, ya que, además, no era un aspecto del negocio que recayera sobre su responsabilidad. "De haberlo sabido, como consejero delegado, me hubiera preocupado muchísimo. No parece nada razonable que un préstamo moroso se pase a vivo sin pagar nada", ha apostillado.

"Los responsables de esta área sí que podían conocerlo. Yo lo desconozco; no era mi responsabilidad", ha indicado, añadiendo que duda de que el Banco de España permitiera que un cliente moroso pasara a no contabilizar. "No puedo comprender que la entidad tuviera una política así", ha recalcado.

No obstante, el fiscal jefe ha utilizado durante el interrogatorio un informe de seguimiento de la autoridad monetaria de finales de 2011 en el que se advertía de una situación "alarmante" sobre la evolución de la morosidad a través de refinanciaciones en las cajas que se integraron para formar Bankia.

El Ministerio Público ha incidido en esta cuestión debido a que se llegaron a tapar grandes cifras de créditos en mora. "Hablamos de operaciones por importe significativo que no fueron marcadas como tal, por lo que parece que los requerimientos del Banco de España no se habían solucionado y permanecían", ha señalado Luzón.