Vicente Fox a López Obrador: "Eres el presidente, no un apaciguador"

El expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) pidió al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, actuar como presidente y no como "apaciguador" ante la amenaza estadounidense de imponer aranceles a todas las importaciones procedentes de México como presión para frenar la migración.

En un vídeo difundido este viernes en redes sociales, Fox declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un abusador, no un negociador", ante lo cual el Gobierno de México "necesita poner límites y proteger a su nación".

"López necesita estrategia, no palabras y más palabras. López, eres el presidente, no un apaciguador. Representas al país, queramos o no", dijo Fox, un frecuente crítico de López Obrador, en aparente referencia al ofrecimiento de diálogo del mandatario ante la amenaza arancelaria formulada la víspera por Trump.

El expresidente, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), dijo que la amenaza constituye un problema y "hay que resolverlo bajo términos de humanismo, de respeto, pero también de pragmatismo y de una economía que ahora se pone en crisis".

Después de que Trump anunciara el jueves un incremento de aranceles del 5 % al 25 % a los productos mexicanos a partir del 10 de junio hasta que México reduzca "sustancialmente" los flujos migratorios, López Obrador le envió una carta en la que le pidió "profundizar en el diálogo" y "buscar alternativas de fondo al problema migratorio".

Además, le indicó a Trump que no cree en la Ley del Talión, en el "diente por diente" ni el "ojo por ojo", porque todos "nos quedaríamos chimuelos (muecos) o tuertos".

Y este viernes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que México no caerá en "ninguna provocación" y que no se contestará "a la desesperada" ante la decisión de Trump.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció antes de viajar a Washington que ya inició la negociación con Estados Unidos con el fin de que esa nación no aplique aranceles a los productos mexicanos.

"Por abordar vuelo a Washington vía Houston, acabo de tener llamada con Jared Kushner y con Mike Pompeo. Se inicia proceso de negociación. Escuché interés y respeto a la carta del Presidente López Obrador. Avanzamos", indicó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Twitter.