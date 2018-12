Vicepresidenta Colombia pide indagar si hubo negligencia en violación policía

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pidió hoy a la Procuraduría que investigue si hubo negligencia de la Policía o de miembros de esa institución frente a la supuesta violación de la que fue víctima una teniente por parte de un superior.

"Es preciso que se adelante dicha investigación con una especial orientación hacia la protección de la víctima, incluyendo si pudieron existir actitudes negligentes, de tolerancia o convivencia al interior de la institución", afirmó Ramírez en una carta dirigida al procurador general, Fernando Carrillo.

La vicepresidenta agregó que también se debe indagar si miembros de la Policía conocieron el caso y se abstuvieron de denunciar o desarrollar una investigación.

Ramírez se refirió así a la denuncia que presentó el viernes pasado la teniente Kelly Sierra, quien dijo que fue violada el 23 de noviembre durante una fiesta en una sede policial en Valledupar, capital del departamento del Cesar, en el norte del país.

La teniente denunció que el capitán Eduardo Merchán Prieto, quien fue capturado hoy en el departamento caribeño de La Guajira, abusó de ella sexualmente durante la fiesta que tuvo lugar en la piscina y el casino de oficiales.

"Me toma de la mano y me arrastra, fui metida a una cama, empecé a forcejear con él. Él me corre el vestido de baño y me empieza a acceder", denunció a Noticias Uno la teniente, quien señaló que "está sola" porque a la Policía lo "único que le preocupa es el escándalo".

Ante el hecho, la Procuraduría General de Colombia anunció ayer que investigará la presunta violación, para lo cual visitará el comando del Cesar y pidió un listado de los capitanes que participaron en la fiesta de fin de año los pasados 23 y 24 de noviembre y de las asignaciones de las habitaciones.

De igual forma, Ramírez afirmó que el respeto a la dignidad humana "debe ser una directriz superior" y agregó que el país no puede tolerar más hechos de irrespeto y abuso contra las mujeres, "menos cuando provienen de las propias entidades del Estado".

"Casos como el señalado cuestionan el valor esencial del Estado de Derecho que debemos defender. La desviación del derecho, el desconocimiento de la dignidad humana, el irrespeto a las mujeres y el abuso de autoridad, le restan credibilidad y confianza a nuestras instituciones", acotó la vicepresidenta.