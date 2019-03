Vicepresidenta del TC: La lucha por la igualdad exige no bajar la guardia

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Encarnación Roca, ha asegurado hoy que la igualdad de género, "igual que la democracia, es una institución muy delicada" que puede desaparecer si no se cuida, por lo que no hay que bajar la guardia.

Así se ha pronunciado Roca en un acto por el Día Internacional de la Mujer celebrado en el Tribunal Constitucional en el que han participado mujeres de todos los ámbitos de la institución, desde policías hasta magistradas, que han coincidido en una cosa: "Queda mucho camino por recorrer, y corresponde a las mujeres liderar esa lucha".

Roca ha destacado los principales problemas a los que aún hoy se enfrenta la mujer por el mero hecho de serlo, como son la "inexplicable" violencia machista, la "imposible" conciliación laboral y familiar, los abusos sexuales y la desigualdad en el acceso a cargos de poder.

La sociedad, ha dicho, aún no ha llegado a "comprender y aceptar" que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y deberes y ha advertido: "Los derechos no son efectivos solo por estar recogidos en la ley".

En la misma línea se ha manifestado la magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer, para quien las problemáticas como la violencia de género "no se pueden solucionar con una ley": "Hasta que no nos demos cuenta de esto no lo podremos erradicar. Hay que cambiar la sociedad", ha matizado.

Balaguer ha hablado también del cambio de paradigma que experimenta el feminismo y que cada año se refleja en los actos del Día Internacional de la Mujer. Para ella, el movimiento ha evolucionado hasta "el feminismo que coge de forma activa la bandera de la juventud", y las jóvenes buscan instalar la igualdad en el proceso político de la toma de decisiones.

También ha participado en el acto una de las dieciocho letradas del TC, Camino Vidal, que ha reivindicado la necesidad de celebrar el 8M para visibilizar las desigualdades por razón de género que existen "en muchos ámbitos".

"Ojalá no hiciera falta, pero mientras queden mujeres que necesitan la voz de otras mujeres y hombres para lograr la igualdad que no tienen, el Día Internacional de la Mujer esta justificado", ha precisado.

Además de las magistradas y la letrada, han compuesto la mesa la policía nacional destinada al TC Ana Sánchez, la oficial mayor Felicidad Garro y la secretaria de justicia Herminia Palencia. Son mujeres que hacen de una de las instituciones judiciales más importantes de España un lugar más igualitario.

Sin embargo, para Carmen Vidal, la búsqueda de la paridad no se apoya en términos de justicia -es decir, de números- sino también de eficacia. "El bagaje que arrastramos las mujeres nos exige un plus de exigencia personal", ha dicho.

"Visibilidad", "violencia", "conciliación" y "desigualdad" son algunos de los conceptos que las ponentes han repetido durante sus intervenciones para concluir que, si bien "si paramos las mujeres se para el mundo", para alcanzar la igualdad real es necesario implantar programas con medidas educativas y sociales que abran los ojos a la sociedad de que "aún falta camino por recorrer".