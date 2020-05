Vicepresidente Madrid reconoce que el acto de Ifema no es la imagen que se debe ofrecer: "A mí no me gustó"

"A mí no me gusto, no me gustó nada. No puede volver a ocurrir. Es verdad que todos llevábamos mascarillas y esa es la garantía de que no haya contagios pero a todos nos pudo la emoción del momento y las ganas de estar juntos con los sanitarios", ha señalado en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol.

Para Aguado, no se dio una "buena imagen". Y es que, a su parecer, hay que "intentar en la medida de lo posible" evitar este tipo de actos aunque se lleve mascarillas.

"Creo que la imagen es importante y que la distancia social hay que respetarla siempre, en un momento además como en el de ahora, en el que el desconfinamiento se está produciendo, y donde hay que ser mas prudentes que nunca", ha declarado.