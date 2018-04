Víctimas del Alvia critican las "palabras vacías" de Ana Pastor y piden al PP que "no nos pase como en el Yak-42"

Así, Jesús Domínguez ha avisado de que "al final" se conocerá la verdad al igual que como sucedió en el caso del accidente del avión militar Yak-42.

"Es un déjà vu, es siempre lo mismo", ha recalcado Domínguez, quien dice que Pastor tiene buenas palabras, aunque "vacías", con las victimas y dice que las apoya, pero "los hechos demuestran que se nos engañó no se investigó de manera independiente" el accidente ferroviario que dejó 80 muertos y 140 heridos en Angrois, (A Coruña).

"Nos engañó o la engañaron en RENFE y ADIF, y al final (Pastor) engañó a todas las victimas y no se asume responsabilidad ni se pide perdón", ha subrayado.

Por eso, ha afeado a la presidenta del Congreso que repita un "mantra de cinco años" y pide al PP que no suceda como en el accidente del avión militar YAK-42, en el que el PP pidió perdón a las víctimas pasados 14 años del siniestro. "Al final saldrá todo hay muchas negligencias y ocultaciones, y va a salir están imputados de ADIF y RENFE", ha señalado el presidente de la plataforma de víctimas .

Según Domínguez, Pastor ha seguido el "guión de siempre" al no asumir responsabilidades y ha afeado que no haya dado cuenta a la opinión pública que la CIAF, la comisión de investigación de accidentes ferroviarios que se inscribe en el Ministerio de Fomento, no fue independiente, como atestigua un informe de Bruselas.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO

Sobre la comisión de investigación que tendrá lugar en el Congreso y que se constituirá la próxima semana tras siete meses bloqueada desde que se acordara su creación, Domínguez se ha mostrado escéptico al señalar que la asociación no sabe ningún dato sobre este foro, ni siquiera quien lo presidirá.

"A ver como es la comisión, si realmente se llega al fondo de la cuestión o es un paripé. El objetivo es que eche andar lo más tarde posible porque está metido todo el Estado", ha criticado.

Ante las preguntas de los periodistas de sobre quién recaerá la presidencia de la comisión, Dominguez ha indicado que Pastor no le ha avanzado nada. Uno de los escollos que tiene la comisión es la falta de acuerdo entre los grupos del Congreso para pactar la presidencia de la Mesa.

Este era la primera vez marzo de 2015 que Pastor se entrevistaba con un representante de los afectados por la mayor tragedia ferroviaria de España desde 1972, en la que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas en julio de 2013.