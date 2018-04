Víctimas en Cataluña dicen que ETA publica "otro panfleto para sus palmeros"

El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, ha afirmado que no se "cree" el perdón que pide ETA en el comunicado difundido hoy, un escrito que a su parecer no es más que "otro panfleto de consumo interno para sus palmeros".

En declaraciones a Efe, Vargas ha considerado que el escrito que la organización terrorista ha hecho público hoy es "uno más a los que ETA tiene acostumbrada" a la sociedad española desde que en 2011 "decidieron dejar de matar".

Según Vargas, la palabra "perdón" es lo único que le llama atención del comunicado, aunque ha lamentado que la banda no aclare "a quién se lo pide. ¿A los uniformados a los que han matado o herido o solo a las familias de los niños o a los civiles que han asesinado?", se ha preguntado.

"Como víctima, me parece que el perdón que están pidiendo no es suficiente, no me lo creo, me creeré el perdón de estos asesinos cuando se disuelvan de una puñetera vez", ha insistido Vargas.

El presidente de ACVOT, víctima del atentado de Hipercor, considera que el acto del 5 de mayo próximo en que ETA tiene previsto anunciar su disolución es "un aquelarre más de consumo interno de sus seguidores".

En ese sentido, ha exigido a los etarras que "de una vez hagan una disolución real y efectiva" y que colaboren con la justicia a "esclarecer los más de 300 asesinatos y atentados de ETA que están sin resolver. Quizás así pueda creer en el perdón que están pidiendo", ha apuntado.

Respecto al hecho de que la banda reconozca haber tomado decisiones equivocadas, Vargas ha opinado que "el error de ETA es su trayectoria, toda la existencia de la banda, desde la primera a la última de sus decisiones".