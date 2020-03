Víctimas piden en la calle justicia al Estado colombiano por los desaparecidos

Centenares de víctimas salieron este viernes a las calles de Bogotá a pedirle justicia al Estado colombiano por las decenas de miles de desaparecidos que hay en el país y por las dificultades que enfrentan en la reparación.

"Estamos pidiendo verdad y justicia frente a la desaparición forzada de más de 80.000 colombianos, estamos acá porque queremos que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) funcione como debe ser", dijo a Efe Aura María Díaz, quien duró buscando a su hijo César Sepúlveda por más de 16 años hasta que en 2010 le entregaron el cuerpo.

Los manifestantes se reunieron en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y desde allí caminaron poco más de un kilómetro hacia la céntrica Torre Colpatria.

La mayoría llevaba banderas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y otros cargaban carteles con las fotos de desaparecidos y de personas asesinadas durante el conflicto armado.

"Dificultades hay muchas, no solamente en la reparación. Nosotros exigimos la verdad y la verdad que no ha existido, necesitamos justicia y la justicia tampoco existe, el Estado no quiere reconocer que comete crímenes de Estado", dijo, por su parte, Gloria Inés Alvarado.

Entre enero de 1938 y julio de 2017 en Colombia desaparecieron 124.697 personas, de las que 87.054 aún no han sido encontradas.

De ellas 25.140 fueron víctimas de desaparición forzosa por el conflicto armado, según el Instituto Colombiano de Medicina Legal.

RECHAZO A LOS "FALSOS POSITIVOS"

Los manifestantes también llevaron una pancarta gigante que decía "¿Quién dio la orden?" en referencia a los "falsos positivos", como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales que comenzaron en los años 90.

Con esa macabra práctica miembros del Ejército reclutaban a campesinos y jóvenes pobres con promesas de empleo y, una vez los convencían, los trasladaban a distintos lugares del país donde los ejecutaban a sangre fría y luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate.

La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 de casos de falsos positivos que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

De estos, la Jurisdicción Especial Paz (JEP) ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.

"Estamos denunciado la negación por parte del Estado colombiano de la existencia de criminalidad de Estado", dijo a Efe, por su parte, una mujer que prefirió no dar su nombre porque dice estar amenazada de muerte.

ASESINATOS DE EXGUERRILLEROS

Según cifras del partido FARC, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado una semana antes, 187 excombatientes han sido asesinados, lo que supone una media de casi cinco al mes.

La ONU alertó el 31 de diciembre del año pasado que sólo en 2019 al menos 77 exguerrilleros fueron asesinados en Colombia, y denunció además 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.

Al respecto, la mujer manifestó que salieron a las calles para rechazar también "el exterminio de los movimientos políticos y las organizaciones defensoras de derechos humanos; el asesinato de líderes sociales y excombatientes que estaban comprometidos con el proceso de paz".