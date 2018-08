Las víctimas del 17A piden a los políticos que no utilicen su dolor tras olvidarlas

Varias víctimas de los atentados del 17A han exigido hoy a los políticos que en los actos de homenaje de mañana hagan una "tregua" y no "manipulen" ni "politicen" su dolor, después de haberlas "abandonado" tras los atentados del pasado año en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

En una rueda de prensa en Barcelona, la víspera de primer aniversario de los atentados, las víctimas agrupadas en torno a la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (UAVAT), que ha atendido a 182 afectados del 17A, han denunciado que durante todo este tiempo se han sentido "engañadas, abandonadas, incomprendidas y tristes", como ha descrito Ana Cortés, una de las supervivientes de las Ramblas.

En nombre de las víctimas, el coordinador de la UAVAT, Roberto Manrique, ha exigido que los actos institucionales de mañana sean un homenaje a las víctimas y que la clase política "haga una tregua". "Pedimos a la clase política, en nombre de las víctimas, que mañana hagan una tregua, que no utilicen el dolor ajeno para hacer política", ha reclamado.

Manrique ha leído en la rueda de prensa una carta enviada por Javier, el padre de un menor de Rubí (Barcelona) asesinado el 17A, en la que éste pide que los actos de mañana sean de "respeto y consideración" para las víctimas y sus familias.

"El aniversario del 17A debe ser un día para las víctimas y sus familias. De respeto hacia ellos y su dolor. Que puedan ir a las Ramblas a recordar sus pérdidas y depositar flores y lo que necesiten en su honor, sin políticos, sin periodistas, sin cotillas. Como mucho, con las cuerpos de seguridad y equipos de emergencias. Debe ser un acto de respeto y consideración", señala el escrito.

En la misma línea, Ana Cortés, que pudo esquivar a la furgoneta del terrorista Younes Abouyaaqoub tras salir del metro en Las Ramblas, frente a la fuente de Canaletes, ha leído también una carta que ha escrito intentando expresar el sentimiento de las víctimas, para mostrar su denuncia por el hecho de que se han sentido abandonadas.

"Ahora que seremos visibles, ahora que todos se acuerdan de nosotros y estamos en boca de todos, es el momento de hablar, porque a partir del 18 de agosto volveremos a ser olvidados y sólo existiremos para nuestras familias y los que han estado 365 días sufriendo a nuestro lado durante un año que ha sido durísimo, de incomprensión", ha expresado.

La mujer, que sobrevivió al sortear a la furgoneta, ha denunciado que ningún partido político se ha interesado durante este año por saber cómo estaban y si necesitaban alguna cosa y ha lamentado que, por el contrario, los políticos se apresuran ahora a tomarse fotos a su lado.

"La única ayuda que recibimos fue de las fuerzas de seguridad, los equipos de emergencias, la Cruz Roja, los Bomberos, el 061, la UAVAT y otras víctimas, que se dejan la piel por nosotros", ha indicado.

"Nos sentimos engañados, abandonados, incomprendidos, tristes, pero muy unidos y con muchas ganas de recuperar nuestras vidas", ha apuntado.

Según Cortés, la única administración que les ha ayudado ha sido el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, que "despertó de su letargo tarde, pero despertó" y ha colaborado con ellos, facilitando que se pusieran en contacto con la UAVAT.

"Ahora que estamos en boca de todos, sólo espero que seamos los últimos y que las autoridades no se olviden de nosotros, porque después de la foto seguiremos teniendo necesidades. Señores políticos: es el momento de evitar que esto se repita, que no se manipule el dolor de las víctimas y que no se politice el dolor", ha exclamado.

En la rueda de prensa, a la que han acudido víctimas de otros atentados, entre ellas una de las hijas del exministro socialista Ernest Lluch, Manrique ha exigido al Gobierno que modifique el plazo de admitir solicitudes para ser reconocidos como víctimas del terrorismo, que finaliza mañana, ya que sus derechos no tendrían que prescribir al cabo de un año del atentado.

"¿Cómo le explicas a alguien que sus derechos caducan al año?. Si la mayoría de víctimas estamos exigiendo que no prescriban los atentados terroristas, pasen los años que pasen, ¿cómo es posible que tengamos que permitir que prescriban los derechos de las víctimas?", se ha preguntado.

Manrique ha sido muy crítico con la desatención por parte del Gobierno durante el último año y ha puesto como ejemplo que la oficina de atención a las víctimas sólo estuvo abierta en la Delegación del Gobierno en Cataluña del 22 al 29 de agosto, y no durante todo este año, como cree que sería lo lógico.

También ha indicado que la Generalitat no hizo nada, pero ha alegado que durante la mayor parte de este periodo estuvo intervenida y su máxima responsable era la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que, según ha dicho, no se puso en contacto con ninguna de las víctimas.

La UAVAT, que se fundó en febrero pasado, ha atendido desde entonces a 152 personas, de las que la mayoría (85) son testigos directos, 13 heridos físicos y 37 familiares de víctimas, y que presentan lesiones psicológicas (89 casos), físicas (8), psicológicas y físicas (6), entre otros.

Hasta el momento, esta organización ha ayudado a tramitar ante el ministerio de Interior un total de 82 expedientes para el reconocimiento de víctima del terrorismo, 79 para recibir ayuda psicológica y 3 de indemnizaciones por daños materiales), de los que nueve han sido concedidos, tres rechazados y los demás están pendientes de resolución.