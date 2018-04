Víctimas terrorismo Andalucía exigen "perdón sin mentiras ni justificaciones"

La Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT) ha exigido hoy a ETA "su perdón sin mentiras ni justificaciones" en un comunicado en el que recuerda los 61 atentados perpetrados por esta banda terrorista en Andalucía.

La AAVT sostiene que siempre ha intentado transmitir su dolor "enarbolando el diálogo, la pluralidad de ideas y la convivencia, sin afán de venganza", pero añade que "diálogo y convivencia no significan equidistancia ni debilidad, ni mucho menos aceptar que se falseen y maquillen los hechos históricos".

"Acusamos recibo del perdón solicitado por ETA, pero rechazamos tajantemente las justificaciones y tergiversaciones evidentes que lo acompañan; justificar la violencia con una manipulación torticera de la historia solo conducirá a cerrar en falso las heridas causadas por el terrorismo etarra", añade el comunicado.

Las víctimas andaluzas del terrorismo de ETA aseguran que quieren construir "un futuro digno para todos los seres humanos sin distinción alguna" y señalan que "solo se logrará con el pleno respeto a la verdad".

"En nombre de tanta sangre derramada y tantas vidas rotas, tenemos el deber moral de subrayar nuestra verdad, escrita con sangre durante años de sufrimiento", aseguran.

También rechaza la AAVT que las víctimas de ETA "no eran parte de ningún «conflicto» y solo cumplían con su deber y su trabajo honrado" y que su "único crimen era estar en el lugar donde ETA decidió asesinarlos".

"No hubo ningún «conflicto», ni tampoco dos bandos, sino una banda de alevosos asesinos que decidían sobre la vida y la muerte de sus víctimas y un Estado de Derecho que intentaba, y al final consiguió, acabar con ese grupo de desalmados delincuentes", indica el comunicado de la AAVT.

La Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT) apuesta por que los terroristas de ETA acepten "si de verdad quieren avanzar hacia el futuro y la reconciliación" que fueron "una banda terrorista, asesina y cobarde, porque no hay gloria ni valentía alguna en matar por la espalda a seres desarmados".

"Las víctimas del terrorismo no aceptaremos falsificación, tergiversación o manipulación alguna de nuestra historia. No pudieron matarnos a todos y no matarán la memoria ni la verdad. Aquí seguimos, unidos por un sueño, el sueño del respeto a la vida", concluye el comunicado de la AAVT.