Víctimas del terrorismo llaman a "empatizar" con las víctimas de atentados para combatir "el rechazo social"

En concreto, la víctima del 11-M Antonio Miguel Utrera, el padre de Ignacio Echeverría -el joven español que se enfrentó a los yihadistas del atentado de Londres en 2017 y fue asesinado-, Joaquín Echeverría, y la profesora en LISA Institute y autora del libro 'Casada con el enemigo', Raquel Alonso, han pedido "ser buenos con quienes lo necesitan".

"Cualquier persona que está en una situación de debilidad, por la causa que sea, se le debe proteger", ha señalado Echeverría, quien ha indicado que "las víctimas del terrorismo están en una clara situación de debilidad" y que, en España, hay un "rechazo social" que no les ayuda, sino que solo les "estigmatiza" en "ciertos entornos sociales".

"La persecución que está habiendo en Navarra y País Vasco me duele profundamente", ha expresado Echeverría, quien ha señalado que le duele "mucho más" que "alguien pueda perder a sus amigos -como le ocurrió a Utrera- por ser una víctima" del terrorismo que "la muerte de Ignacio", su hijo, porque "no hay derecho": "bastante han tenido y es de una vileza enorme esa estigmatización".

En este sentido, Alonso, cuyo marido se hizo yihadista, ha señalado que si las víctimas no tienen "un apoyo económico" familiar, algunas acabarán "debajo de un puente", porque, en determinados casos, no consiguen reinsertarse en la sociedad por su condición -en su caso, por ser la mujer de un hombre que se radicalizó y se alistó a las filas del DAESH- y no por su experiencia.

AFIRMARSE COMO VÍCTIMA PARA DESVICTIMIZARSE

"Qué raro es ser víctima del terrorismo, pero, a veces, pasa", ha expresado Utrera, quien también ha explicado que, para él y otras personas, "afirmarse como víctima" les sirve "para desvictimizarse" y poder seguir adelante. De hecho, Utrera participa en un programa del Ministerio del Interior y asociaciones de víctimas para compartir su testimonio, porque "es un efecto sanador" y "viene bien para la sociedad".

En este sentido, Utrera ha indicado que "no hay que irse a otras épocas del pasado" para encontrar que España puede sufrir atentados, porque "el terrorismo yihadista es indiscriminado". Esta idea también la ha profundizado Echeverría, quien ha pedido que no se "beneficie a algunos", porque "las víctimas tienen que tener un trato igual en cualquier parte del territorio español".

Esta mesa redonda, moderada por el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE, Manuel Ventero, y titulada 'Voces increíbles', se ha desarrollado como parte del seminario 'El terrorismo yihadista en la encrucijada: oportunidades y riesgos tras el derrumbe del califato', que se enmarca en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.