Viera: "La Faffe contaba con los mismos controles que el resto de la Junta"

El exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera ha sostenido hoy que la Faffe contaba "con todos los controles y auditorías" que tenía el resto de estructuras de la Junta, ha negado conocer irregularidades y ha atribuido al ex director general Fernando Villén la responsabilidad en la gestión.

Viera, condenado a siete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación en el caso de los ERE, fue consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004 y ha comparecido en la comisión que investiga las irregularidades de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

La fundación se creó en el 2003, por lo que Viera ha recordado en su declaración que solo coincidió con la gestión de la fundación ocho meses, si bien ha admitido que nombró, por consejo de su equipo, como director general a Fernando Villén, imputado en el caso Faffe y que gastó 15.000 euros de dinero público en un prostíbulo durante una noche, dinero que posteriormente devolvió.

"La Faffe no puede ser condenada por un comportamiento puntual, ni de uno ni de dos ni tres personas. Miles de jóvenes andaluces se formaron en ella", ha enfatizado, a la vez que ha negado que fuera una herramienta para "comprar la paz social".

A preguntas de Rodrigo Sánchez, portavoz del PSOE-A, el exconsejero ha asegurado que la Faffe contaba con "todos" los controles y auditorías que el resto de estructuras de la Junta y que la fundación "no era" su dedicación especial.

"Correspondía al director general (Fernando Villén) el día a día de la grandes líneas de trabajo. Cada uno de los 45 centros de la fundación tenía un responsable", ha acotado Viera, que ha aseverado que en "ningún caso" conoció irregularidades ni alertas sobre ellas.

A preguntas del PP, Viera ha detallado que para nombrar a Villén "se aprovechó la experiencia" de éste, que había sido ya "alto cargo directivo", y que no mantuvo ninguna reunión con él para su nombramiento puesto que su equipo le hizo llegar sus "cualidades y buen rendimiento", por lo que dio su visto bueno.

Viera ha añadido que le parece "totalmente injusto que haya una descalificación" de la Fundación y del trabajo realizado durante años, lo cual "no quita para que si se han cometido irregularidades o comportamientos de falta de ética se pidan las responsabilidades pertinentes".

Ana Vanesa García (PP) le ha acusado de mantener un "magnífico discurso para blanquear" la Faffe y de haber creado "una Consejería de Empleo paralela en la que metían millones de euros para hacer una función que podía hacer la propia Consejería".

Tranquilo y con gesto casi impasible durante el interrogatorio, exconsejero escuchó la duras criticas de algunos portavoces, caso de Teresa Pardo (Ciudadanos), que lo calificó como "el padre" de la Faffe y le responsabilizó del nombramiento de Villén.

Pardo sostuvo que las "irregularidades" llevaron a la expresidenta Susana Díaz a "chapar" los cursos de formación cinco años y aseveró: "Usted envenenó esa manzana de la que comieron unos y otros".

"No voy a pedir perdón por hechos en los que no he tenido responsabilidad, ni opté por evadir el control. Entré en política por convicción, no por un salario, y mi vida está marcada por la honradez, pese a los últimos acontecimientos (por los ERE). Nunca he intentado escabullirme de la legalidad", ha recalcado.

Jesús Fernández, de Adelante Andalucía, se ha interesado por si existió "enchufismo" en los nombramientos en la Faffe, a lo que Viera ha replicado que esos ocho meses coincidieron con "los primeros contratos para ponerla en marcha" y que no sabe "si dentro de esos trabajadores hay o no personas vinculadas con el PSOE".

Sobre los controles existentes en la Fundación, el exconsejero ha apostado por "romper ese fantasma de que la Faffe fue una especie de confabulación para tener instrumentos para la formación ajenos al control de la Junta" y ha asegurado que "no hay ninguna institución que dependa de los presupuestos que no tenga controles por ley".

Interpelado por Francisco Serrano (Vox) por si él u otros responsable supieron del dinero gastado en los prostíbulos, Viera ha respondido: "No me meto en la vida privada de nadie, pero los gestores públicos deben tener un comportamiento ejemplar, si lo hacen sin ética tiene mi rechazo absoluto".