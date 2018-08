Vigo abre expediente a concesionaria zona azul que podría acabar en rescisión

El Ayuntamiento de Vigo ha abierto un expediente a la concesionaria de la zona azul, Dornier, por un "incumplimiento grave" del contrato que podría derivar en la rescisión del contrato, según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero.

Caballero ha hecho este anuncio poco después de que los sindicatos reclamaran en rueda de prensa al Ayuntamiento "un paso más" y que rescinda el contrato por la concurrencia, en su opinión, de argumentos suficientes para ello, justo el día en el que han comenzado una huelga indefinida.

El regidor ha explicado que la incoación del expediente ha partido del concejal de Seguridad y Movilidad, Carlos López Font, y que a partir de ahí se nombrará a un instructor que analizará los hechos y establecerá qué tipo de sanción determina la junta de gobierno local, que podría acabar siendo la rescisión.

Caballero, que no ha hablado de plazos sobre la resolución de este expediente, sí ha avanzado que "no descarta nada" porque "el empleo no se toca, es absolutamente innegociable" en la prestación de servicios municipales, ha aseverado.

"La empresa tiene que meditar mucho lo que hace; no toleraré despidos injustos, improcedentes, en las concesionarias", ha proclamado.

El alcalde ha considerado que la postura de Dornier es "extremadamente radical" al no asumir la readmisión de los ocho trabajadores despedidos, tal y como, ha dicho, apoyó ayer la Inspección de Trabajo para empezar a negociar.

Los delegados sindicales de Dornier han ratificado que no se sentarán a negociar con la patronal hasta que las ocho personas despedidas sean reincorporadas a su puesto.

"La readmisión de los trabajadores es primordial para sentarse a dialogar", han advertido.

Los representantes sindicales han pedido una reunión con el alcalde y "un paso más" al Ayuntamiento al considerar que el gobierno local tiene "argumentos necesarios" para rescindir el contrato a Dornier, y además cuenta con el apoyo de toda la corporación.

Han asegurado que el problema es del Ayuntamiento y que los trabajadores están "en medio de un conflicto que se veía venir" desde el día en el que se adjudicó la concesión a una empresa que hizo "una oferta tan baja".

Los representantes de los trabajadores también han lamentado que "en un gobierno con tantos sindicalistas haya estos despidos sin ningún tipo de consecuencia por parte del Ayuntamiento", en referencia a la presencia de Santos Héctor y Manel Fernández, exsecretarios comarcales de UGT y CCOO.

Los trabajadores de Dornier decidirán en asamblea las medidas que tomarán a partir de mañana.