Vilalta (ERC) apuesta por blindar a Torra para que él se siente en la mesa del diálogo

"Hoy blindamos sin dudar al presidente de la Generalitat ante los ataques de los poderes del Estado y a la vez haciendo posible una mesa de negociación. Tenemos la opción de hacer compatible a la vez la confrontación democrática necesaria en este momento y el diálogo y la negociación para una resolución democrática al conflicto. Y en esta mesa de negociación queremos que sea usted quien lidere la negociación", ha dicho en el pleno.

Esta petición de Vilalta, que ha hecho en alocución directa a Torra, llega tras los reproches de JxCat a ERC por negociar una mesa con el PSOE donde debe sentarse el Govern, sin haber contado con el Ejecutivo catalán, pero los republicanos insisten en que han avanzado en la apuesta política porque es "una oportunidad que hay que aprovechar".

Vilalta ha asumido que "el Estado es incapaz de ser democrático, de reformarse, y está en quiebra democrática", pero ha atribuido a una maniobra de la derecha la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de adelantarse al Tribunal Supremo pidiendo sustanciar la inhabilitación de Torra --lo pidieron PP y Cs--.

"ERC no será el brazo ejecutor de la derecha y no avalaremos ningún golpe de Estado de la derecha. No claudicaremos ante quien quiere descabezar la Presidencia de la Generalitat", ha defendido.