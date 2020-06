Vilalta: el acuerdo de ERC sobre la alarma evita que Cs "pueda controlar" la mesa de diálogo

"Desde ERC no dejaremos que Cs pueda controlar la agenda política catalana", ha dicho en una rueda de prensa telemática este lunes, y ha añadido que el acuerdo de los republicanos se traduce en medidas que la ciudadanía reclamaba.

Preguntada por si consideran que este acuerdo excluye otro pacto del Gobierno con Cs, ha respondido: "Cs es irrlevante. Es irrelevante lo que decidan".

"Cs solo es represión, más represión y más represión, y para nosotros es una buena noticia que sean irrelevantes" y que no lleguen a pactos que puedan interferir en la mesa de negociación, ha dicho textualmente.

ERC apuesta por llegar a la primera reunión de la mesa de negociación tras la pandemia --que Vilalta sitúa en julio--, "quitando a Cs de la ecuación", y en el contexto político lo más favorable posible al diálogo.

PACTO ENTRE PARTIDOS

Como dijo el miércoles el vicepresidente del Govern y dirigente de ERC, Pere Aragonès, Vilalta ha defendido que su pacto sobre el estado de alarma no es entre gobiernos, sino entre partidos, y que da lugar a un "acuerdo de acuerdos" para reanudar el diálogo entre fuerzas progresistas que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

Los republicanos quieren ser "útiles": hacer política al servicio de la gente y ayudar a las personas, aunque los acuerdos gusten más o menos a otras formaciones, ha defendido.

"La bunkerización puede resultar más fácil o más cómoda, pero no da resultados tangibles", y ERC no renuncia a seguir negociando sobre otras medidas no incluidas en este acuerdo, como el permiso retribuido y la flexibilización de las reglas de gasto en los ayuntamientos.

"Que nadie se equivoque: no estamos aquí para bendecir al Gobierno, sino que entendemos que son los interlocutores" para resolver el conflicto en Cataluña y acordar medidas sociales y económicas, ha advertido.