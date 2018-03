Villacís cree que Ahora Madrid "esconde algo" de Bicimad y pide transparencia

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que el Gobierno de Ahora Madrid "está escondiendo algo" sobre la compra de Bicimad, y le ha exigido que ofrezca la misma transparencia que pide a los equipos municipales anteriores.

En declaraciones a los medios tras participar en una carrera popular, la portavoz de Cs se ha referido a la decisión de posponer la celebración de la comisión de investigación sobre Bicimad después de que los grupos advirtieran que no se les había enviado la documentación necesaria.

"Nuevamente están jugando con la oposición", se ha quejado Villacís, que ha subrayado que esta comisión -que pretende averiguar si se produjeron irregularidades en la compra de este servicio de bicicletas por parte de la EMT a la concesionaria Bonopark por 10,5 millones- solo busca "poner la misma lupa en el Gobierno de Ahora Madrid que se ha puesto en anteriores gobiernos".

Villacís, a este respecto, ha dicho que la documentación que se envió a los grupos no era toda la necesaria, y además era "caótica", lo que a su juicio "demuestra que Ahora Madrid no quiere que se investigue". "Está escondiendo algo, no sabemos qué es".

En este sentido, ha advertido al equipo de Manuela Carmena que la transparencia se prueba demostrándola internamente.