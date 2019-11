Villacís niega grietas con Almeida tras la reprobación a Ortega Smith (Vox)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado este jueves que las acciones de Vox puedan agrietar su gobierno en coalición con José Luis Martínez-Almeida (PP) después de que ayer la formación naranja posibilitase la reprobación de Javier Ortega Smith, que rechazó el PP.

Villacís ha defendido que el alcalde de la capital reprochó ayer la actitud del portavoz de Vox respecto a las víctimas de la violencia machista, pero que no le reprobó porque encaró el debate por la libertad de expresión.

"Nosotros hicimos una lectura distinta y por eso las posiciones son distintas, somos partidos distintos pero gobernamos como uno solo", ha señalado Villacís este jueves en una entrevista con Radio Nacional, en la que ha señalado que el Gobierno con Almeida es "bastante difícil de remover o de agitar".

Además la vicealcaldesa no teme represalias por parte de Vox, de cuyos votos depende la aprobación de los presupuestos de la capital para 2020.

Cs no dará marcha atrás en la línea de subvención para luchar contra la violencia de género y tampoco en las ayudas a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, porque no son "chiringuitos" por lo que a juicio de Villacís Vox "tiene una elección muy fácil": aprobar sus cuentas o prorrogar las de la exalcaldesa Manuela Carmena, lo que conllevaría no aplicar la bajada fiscal.

Preguntada sobre si Más Madrid y el PSOE le han ofrecido ser alcaldesa ha señalado que "saben que es no es una opción", aunque lo plantearon al inicio del Gobierno y "lo dejaron caer ayer" tras la reprobación a Ortega Smith con los votos de PSOE, Más Madrid y Cs.

"Aquí el tema no es ser alcaldesa porque sí y a cualquier precio, sino poder llevar a cabo unas políticas", ha señalado Villacís aludiendo a la bajada de impuestos, del precio de la vivienda o al desbloqueo.

"Si para hacer esas políticas puedo ser alcaldesa muy bien pero si para hacer esas políticas tengo que ser vicealcaldesa pues soy vicealcalsea, no pasa nada", ha agregado.

Respecto a la situación a nivel nacional ha vuelto a llamar a un pacto de PP, PSOE y Ciudadanos para que lleguen a un acuerdo de fuerzas "constitucionalistas" y ha lamentado que el centro político, aludiendo a los resultados de Ciudadanos, cuente en esta legislatura con menor representación.