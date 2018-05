Villacís niega que Cs esté detrás de filtraciones sobre estudios de Casado y acusa a PP de lanzar una "cortina de humo"

En estos términos se ha expresado Villacís al ser preguntada por la información publicada por Ok Diario en la que se asegura que el exdirector del centro de estudios Cardenal Cisneros, al que señala como autor de la filtración sobre el expediente académico de Casado, Alberto Pérez de Vargas, es vocal vecino de Cs en la junta de distrito de Chamartín".

La información a la que se refiere es la publicada ayer por El Mundo en la que se apunta a que Casado aprobó de golpe en el CES Cardenal Cisneros, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, media carrera el curso que logró su escaño como diputado.

Begoña Villacís ha indicado que el PP "sabe" que es "mentira" que su formación esté detrás de esas filtraciones. Tal y como ha explicado ante los medios de comunicación al término del pleno extraordinario en Cibeles, ayer habló "personalmente" con un periodista para hacerle llegar lo que sabía.

"Me llamó un periodista para preguntarme; lo que hicimos fue hablar con este vocal vecino, pero en aquel momento no nos dijo nada que nos hiciera sospechar que tenía que ver con esto... Nos volvió a llamar el periodista y le dimos su teléfono. Nos pusimos en contacto porque no tenemos nada que ocultar", ha apuntado a continuación.

Así, la portavoz de Cs en Cibeles ha asegurado que "si en su calidad de exdirector ha dicho algo, lo ha hecho en esa calidad, no como vocal vecino de Cs". Además, ha señalado que de haber sido una "estrategia de Cs" sería "un poco torpe". "Se cae por su propio peso", ha puntualizado.

Entiende Villacís que esto es una "estrategia" de los populares, la ya conocida como "tinta de calamar y cortina de humo" para que "en lugar de hablarse de lo sustantivo se hable de lo accesorio".

Por ello, considera que "el PP tiene un problema con el término guerra sucia", ya que "quizá está muy acostumbrado a ello". Sin embargo, Villacís ha señalado que ella no puede "hacer esa política".

Preguntada por si cabe la posibilidad de cesar a este vocal vecino, Villacís ha asegurado que "hay informaciones de todos los gustos" y que deben "revisarlo". "Sí entra dentro de las opciones", ha apuntado.