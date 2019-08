Villacís no comparte la cancelación a Luis y Pedro Pastor por parte del PP

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este domingo que no comparte la cancelación del concierto de los cantautores Luis y Pedro Pastor en las fiestas de Moncloa-Aravaca y ha asegurado que no se habría tomado esa decisión en uno de los nueve distritos que gestiona Ciudadanos.

Villacís, que gobierna en coalición con el PP, responsable del distrito donde se canceló la actuación, ha argumentado que "no solo" no es responsable sino que no "está de acuerdo con la medida que se tomó".

"Si hubiese sido en una junta de Ciudadanos eso no hubiera ocurrido", ha añadido la vicealcaldesa de la capital en declaraciones a los periodistas antes de visitar la exposición de Mingote que acoge el Museo de Historia municipal.

Villacís discrepa así del criterio de su socio de Gobierno, el PP, que gestiona doce de los 21 distritos de la capital, como también hizo la delegada de Cultura, Andrea Levy (PP), a través de su equipo, aunque después la concejal 'popular' dio marcha atrás y señaló que no opinaría sobre lo ocurrido.

La cancelación de este concierto, decidida por la concejal de Moncloa-Arava Loreto Sordo (PP), ha conllevado acusaciones de censura ideológica contra el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, mientras que las localidades de Barcelona y Móstoles han contratado a Luis Pastor tras la cancelación en Madrid.

Además, Los Fesser, el grupo elegido por el PP para sustituir a los cantautores, más generalista según indicó el Ayuntamiento, decidió ayer no sustituir el concierto cancelado por solidaridad con Pedro Pastor ante una suspensión que tacharon de injusta.

Pedro Pastor fue quien alertó en redes sociales de la cancelación del concierto junto a su padre, el cantautor Luis Pastor, que estaba previsto en Aravaca para el próximo 8 de agosto y lo consideró una censura.

Tanto él como su padre recibirán la mitad del caché estipulado en 2.500 euros en el caso de Pedro, que recibirá 1.250 euros mientras que Luis Pastor también cobrará la mitad de sus honorarios, 2.000 de los 4.000 euros acordados.